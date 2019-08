También hay huachicoleo en la Conade

No hay nada más patético e insultante para los atletas que politizar el deporte. Hombres y mujeres que pasan su vida con carencias, pero siempre con sueños e ilusiones de triunfar, de golpe y porrazo se encuentran con su realidad: los dirigentes son los que se responsabilizan y presumen sus logros.

Así fue con la directora de la Conade ayer ante el Presidente López Obrador, actitud que disgustó a la verdadera comunidad deportiva, esa que paga para que sus hijos hagan deporte, la misma que está bajo el desamparo por la corrupción de varias federaciones del país.

Vamos por partes: la Conade no está para fabricar medallistas. Sus funciones primarias son otras. “Somos una institución del Gobierno Mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal, no como gasto, sino como inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte”.

Esa es la definición en su propia página de internet. Lo de ayer, cuando se le fue a entregar una medalla “pirata” al Presidente de la República y una mascota de Lima 2019 (souvenir de 300 pesos) fue un acto más para “hacerle la barba” al mandatario.

Guevara y su equipo de trabajo deberán entregar un análisis cuantitativo de la actuación de cada uno de los deportes en los Juegos de Lima. Disciplinas como los clavados y tiro con arco, en los que México no sólo era potencia en el continente, sino en el mundo, tuvieron retroceso.

Al calor del momento que produjo la obtención de la cuarta medalla de oro panamericana, la directora de Conade destacó que el país se ubicó en la primera posición del medallero en clavados, sin precisar que es la peor participación desde 2007. La Selección Mexicana de clavados regresó de Perú con el 30% de primeros lugares.

En Toronto 2015, ganó el 62.5%, mientras que Guadalajara 2011 sigue como la mejor actuación, al barrer las ocho pruebas. La Federación Mexicana de Natación, que dirige Kiril Todorov, es la principal responsable del retroceso.

Los juveniles Juan Celaya y Kevin Berlín cargaron con el peso, al sumar dos preseas de oro cada uno. Celaya entrena con la Universidad de Louisiana State, pero Guevara y la FMN se cuelgan la medalla.

Hace cuatro años, México ganó dos medallas de oro en tiro con arco. Este 2019, el oro de Alejandra Valencia rescató la disciplina. Y es normal, cuando los arqueros ni siquiera tienen entrenador.

“Algo tiene que cambiar, porque estamos en crisis... Y si no lo quieren ver, es tiempo de que volteen. Es una crisis grande, porque hay mucho talento en el país, pero no se aprovecha”, dijo Luis Álvarez. Como él, muchos atletas esperan que el apoyo sí llegue y no se quede en puras palabras, porque aunque México firmó su mejor actuación fuera del país en Juegos Panamericanos, muchos creen que existe crisis.