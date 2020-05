Razones para cancelar la Liga MX

La final de vuelta, en el Clausura 2020, estaba programada para el 31 de mayo; es decir, en menos de 15 días. Al ser un país donde se juegan dos torneos al año, es realmente complejo poder disputar lo que resta de la temporada regular: siete jornadas, más tres semanas de Liguilla, sin afectar a lo que viene: el Apertura 2020.

Así que la posición de más de 10 clubes en la Liga MX, de cancelar este torneo, es lógica y comprensible. Si las autoridades sanitarias no los dejaran jugar antes de julio, entonces para qué afectar a dos torneos, cuando sólo podrían perjudicar a uno.

Lo fundamental, y es lo que se negocia en estos momentos, es el pago de los derechos de transmisión. La TV es fundamental para que se pueda cumplir con este plan; es decir, que se le pague a los equipos los derechos de transmisión, tal y como viene siendo una costumbre, que se cancele el torneo, que se replanteen los escenarios económicos y que se regrese a la actividad en agosto; tal vez, hasta con un 30% de la capacidad de los estadios recibiendo público.

Leer más: Toma fuerza posible cancelación del Clausura 2020

Esta reingeniería económica les sirve a todos. Con esto, se lograría no precipitar el regreso, no estar jugando jornadas dobles, que sólo hacen que —a mitad de semana— bajen las audiencias, no poner en riesgo a futbolistas, operadores de las transmisiones por televisión, empleados de la Liga... En fin, sería una medida sana y comprensible.

Pero, para que suceda esto, la televisión es fundamental. Televisa, Azteca, Fox Sports, ESPN y Multimedios, deben aplicar estos pagos sin recibir partidos a cambio; eso sí, con el objetivo de reestructurar financieramente a los equipos, porque —aunque muchos los nieguen y se rasguen las vestiduras— los equipos necesitan de la TV, como la TV necesita de los equipos, y si éstos son débiles económicamente, es en detrimento de todos: Liga, aficionados... De todos.



Así que el miércoles se tomará una decisión fundamental para el futuro del futbol mexicano. Videollamada que estará formada por la gente más importante de este deporte, que sabe a la perfección que las autoridades sanitarias del país quieren que el regreso sea no sólo del futbol, sino de otros deportes profesionales como el beisbol, y que se haga de manera simultánea.

La Liga MX está por cancelarse. No es por el fondo de protección o de apoyo que da la FIFA a los equipos, como fue en el futbol de otros países. Aquí es porque no hay año que alcance para jugar los dos torneos, sumado a los partidos de Selección Nacional, que —si bien— son otro tema, resultan fundamentales económicamente para la Federación Mexicana de Futbol. Lo único malo será que el Cruz Azul pasará a la historia por ser el líder del campeonato sin título, sin ser campeón, sin poder levantar un título cuando mejor jugaba.

@gvlo2008

[email protected]