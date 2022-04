Hay algo muy claro en el proceso de Gerardo Martino con la Selección Nacional : El estratega argentino nunca se dejará llevar por lo que se diga fuera de su círculo cercano, sin importar que sean análisis bien argumentados al buen momento de futbolistas que podrían ser convocables y aportarle a su equipo, sobre todo ahora, cuando debería buscar elementos diferentes de cara a la preparación final para Qatar 2022. Tras la salida de la lista para el amistoso contra Guatemala en Orlando de la próxima semana, vuelve a quedar de manifiesto que hay jugadores que son despreciados por el Tata.

Futbolistas con calidad y constancia en sus clubes que ni siquiera en un juego para “cumplir el compromiso” fueron convocados. Pareciera que Martino no quiso llamarlos para no tener que conceder la razón a quienes han pedido que se les convoque, luego del buen torneo que han tenido hasta el momento. Tal es el caso de Víctor Guzmán, de Pachuca, y Juan Pablo Vigón, de Tigres. Por supuesto que el entrenador está en su derecho de llamar a quien se le pegue la gana, pero no hubiera sido nada malo tener un acercamiento con estos elementos. Y no es que los jóvenes que llamó no sean buenos futbolistas, es esa necedad de no querer ver lo que la mayoría percibe. Es una lista de la que quizá tres pudieran subirse al Mundial de Qatar 2022.



Es decir, es una convocatoria para cumplir, por parte de Martino, en varios sentidos: Cumplir con el amistoso y cumplir con quienes piden que vea a jóvenes. Pero el reformar a una Selección no sólo es cuestión de edad. Hay un ejemplo en el fubtol mundial de un entrenador que tuvo el valor de dejar atrás a las vacas sagradas de su selección (incluso campeones del mundo), para ir con talento nuevo o emergente, lo que no solamente tiene que ver con la edad. Luis Enrique, estratega de España, ha reformado a este equipo alejando a viejas glorias y acercándose a jóvenes —muchos del equipo Sub-20 campeón del mundo en 2019—, pero también a aquellos que, pasados los 25 o hasta los 30 años de edad, entiende que le pueden aportar más que los que para él han cerrado su ciclo con la selección española.

Eso es no tener miedo al cambio, es revitalizar tu proyecto, lo cual le hubiera venido muy bien a México desde hace casi un año, aunque acá luce complicado que venga una reforma de ese tipo cuando el entrenador sigue despreciando el talento de algunos que hoy pasan por su mejor etapa como profesionales del futbol. Martino ha llamado a jóvenes como Marcelo Flores o los mexicanoestadounidenses Jonathan Gómez y David Ochoa, para que ya no lo molesten por no echar mano de la juventud, pero se le volvió a olvidar el talento, el del máximo goleador mexicano en el Clausura 2022 (Guzmán) y algunos otros que pareciera que no existirán nunca ante los ojos del entrenador nacional.

@gvlo2008 - [email protected]