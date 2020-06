Las nuevas reglas del futbol

La ignorancia sigue siendo el peor de los males. En el periodismo y/o análisis deportivo debería ser inaceptable, sobre todo después de ver, leer y escuchar a los “sabios” despotricar en contra del Real Madrid, por el arbitraje en el partido ante la Real Sociedad, en Anoeta.

De ayudas arbitrales al robo. Así de fácil se descalificó el triunfo del equipo de Zinedine Zidane, que lo llevó al liderato de la Liga, superando al Barcelona.

Ya de por sí resulta complicado entender a quien polemiza con la camiseta puesta, lo es más y hasta inútil entablar una discusión con quien ni siquiera, dedicándose a esto, tiene maldita idea de la modificación a las reglas que anunció la International Football Association Board (IFAB) en abril y que entró en vigor el 1 de junio.

Y tampoco es que se trate de un secreto de Estado, es cuestión de leer, buscar y actualizarse, bajar la aplicación de la IFAB y enterarse de qué se modificó. Pocos, pero sustanciales cambios al reglamento.

Aquí, un resumen de esas modificaciones:

Regla 1. El terreno de juego.

Se estipuló que los postes y el travesaño podrán tener perfiles, resultado de la combinación de cuatro formas básicas. Es decir, pueden tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica, o una combinación de éstas, siempre y cuando no sean un peligro.

Regla 10. El resultado de un partido.

Las tarjetas amarillas mostradas durante el juego no se tendrán en consideración en las tandas de penaltis, ya que éstas no forman parte del partido. De igual manera, los jugadores que ya estuvieran amonestados y reciban una tarjeta amarilla en la tanda, no serán expulsados.

Regla 11. El fuera de juego.

La infracción por mano voluntaria de un defensor se considerará acción voluntaria y no habrá fuera de juego del rival.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta.

En las acciones con las extremidades superiores, no se marcará como mano cuando el balón toque el hombro, ya que se estipuló separación entre el hombro y el brazo, con la línea que está por debajo de la axila.

También se estipuló que únicamente se señalará la mano accidental de un atacante o de un compañero si el contacto tiene lugar inmediatamente antes de marcar gol o de una ocasión manifiesta.

Todas aquellas infracciones (no sólo las faltas) en las que se interfiere en un ataque prometedor o se acaba evitando, se sancionarán con tarjeta amarilla.

Regla 14. El penalti.

No se sancionará con infracción a los porteros si se adelantan en la ejecución y no detienen el balón. Es decir, si pega en cualquiera de los postes o el cobrador lo vuela.

Resumen de las modificaciones que ya entraron en vigor y, específicamente, en el caso del partido entre la Real Sociedad y el real Madrid, el gol de Karim Benzema tiene que ver con los cambios en la regla 12.

Cuando el francés baja el esférico para el remate, lo hace con el hombro, por encima de esa línea que han marcado a la altura de la axila y que separa una jugada de ser marcada como falta o no.

Para que les quede más claro y se dejen de polémicas estúpidas, en el mismo documento de la IFAB hay un esquema; es decir, pensando en que no lo entenderían, lo pusieron casi casi con manzanitas, para que se dejen de tonterías.

