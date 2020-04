La pobreza de documentar en México

El Covid-19 obliga a estar en casa, hecho que muchos —por necesidad— no hacen, pero muchos más —por conciencia— sí.

Eso ha ayudado a explorar distintas plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple+, entre otras, en las que se pueden encontrar grandes series o películas que tienen que ver con el deporte.

La última, que además puede convertirse en la mejor de toda esta época, es The Last Dance, en la que se narra cómo fue la última temporada de los Bulls de Chicago con Phil Jackson como coach y Michael Jordan, el basquetbolista más dominante.

ESPN, en Estados Unidos, y Netflix adelantaron el lanzamiento de esta serie, ante la falta de actividad en la NBA. Gran acierto. No solamente llenan un vacío, sino que están entregando un gran producto, que comenzó a hacerse desde 1997, cuando acordaron con el equipo que sus cámaras tuvieran acceso a la intimidad de una de las escuadras más imponentes, no solamente en la historia del basquetbol, sino de todo el deporte en el mundo.

Pero esto abre otra interrogante que tiene que ver con México. Y es que, teniendo tantas buenas historias en el deporte de nuestro país que pudieran ser bien documentadas, acá preferimos seguir con las series de narcotráfico o políticos corruptos.

Encontrar alguna película, documental o miniserie relacionada con algún deporte o atleta mexicano es casi imposible. Solamente el de Dorados con Maradona o el de Olallo Rubio: Ilusión Nacional.

No será sencillo, eso está claro, pero —por más difícil que se haga por la cuestión de los derechos— lo peor es irse por la fácil y enaltecer a delincuentes o comedias baratas. En el caso de los Mundiales, por ejemplo, se debería negociar con la FIFA.

¿Se imaginan un documental de la primera medalla de oro de una mujer para México? Se puede hacer una gran historia de cómo Soraya Jiménez (qepd) ganó el primer lugar en la halterofilia de Sidney 2000...

¿Por qué no, también, la presea áurea de Felipe Muñoz en los 200 metros pecho en México 1968? Sería magnifica una película de cómo vivieron jugadores, Nacho Trelles y el entorno de México cuando, en Chile 1962, se consiguió la primera victoria en una Copa del Mundo, ¿o no?

Por ahí hay un proyecto para mostrar la vida de Hugo Sánchez, de un buen cineasta, el leonés Francisco Padilla, quien se metió a buscar información, imágenes, negoció, buscó al personaje en cuestión y está en espera de poder presentar ese gran documental al público en general.

El documental The Last Dance sobre Michael Jordan es otra gran sacudida para entender que se puede generar material que no tenga que ver con la violencia y que sea atractivo, como lo están haciendo en otros países. México necesita de este tipo de películas y documentales.

El deporte requiere revivir sus grandes hazañas, para que las nuevas generaciones las conozcan y que no piensen que el futbol empezó cuando América y Tigres comenzaron a pelear por ser el llamado “Equipo de está década”, o que el basquetbol en nuestro país es de Jorge Gutiérrez y Juan Toscano a la fecha, cuando podrían mostrarles la historia, por ejemplo, de Arturo Manosanta Guerrero.

Y así, muchos más.

