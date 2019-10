La MLS ya supera a la Liga MX

Podrá ser minimizada por aficionados y directivos del futbol mexicano; es más, en el récord histórico de enfrenamientos, los puritanos podrán presumir que los clubes de este país son extremadamente superiores a los estadounidenses, pero ese no es el tema.

La MLS es un ejemplo, muy lejana a los escándalos de la Liga MX. Mientras en el futbol mexicano hay algunos estadios indignos para aficionados, equipos que deben dinero a sus futbolistas, estadios que deben ser cerrados por la violencia, entrenadores corruptos que reciben dinero de transferencias, dobles contratos y no le pagan lo negociado a los jugadores, en Estados Unidos siguen demostrando que tienen mucho más idea del futbol que en México.

Su Liga hoy tendrá la primera semifinal entre el LAFC y el Seattle Sounders; mañana saldrá el otro finalista, entre Atlanta y Toronto. La semana pasada, en las semifinales de conferencia, donde chocaron los equipos angelinos, el partido tuvo más audiencia en México que los juegos de Serie Mundial. Es decir, sí hay interés y, cuando uno penetra en esta estupenda organización, se da cuenta que es un modelo y ejemplo a seguir para la Liga MX. Han hecho más en 25 años que la Liga mexicana en 76.

Transparencia en todo. Tienen más seguidores en Twitter que la Liga mexicana, una interacción con sus aficionados poco vista en el mundo. Para ser parte de la Liga, hay reglas claras: una inversión garantizada de 200 millones de dólares y exigen a los postores tener planos de construcción del estadio, cumplir con los requisitos de competencia, mostrar quiénes son los accionistas y patrocinadores posibles, labor social en la comunidad y, lo más importante, un plan de negocio a cumplir.

En este momento, existen 24 equipos, pero se sumarán Nashville, Miami, Austin, San Luis y Sacramento; es decir, crecimiento planificado con absoluta transparencia de los nuevos socios.

Sobre los fichajes y salarios de los futbolistas, no hay dobles contratos, y la información es pública. En la página www.mlsplayers.org se puede consultar cuánto percibe cada uno. Por ejemplo: Zlatan Ibrahimovic recibió un salario base de siete millones 200 mil dólares con el Galaxy y Carlos Vela tiene un contrato de salario base de cuatro millones 500 mil y una compensación garantizada de hasta seis millones 300 mil dólares. Jonathan dos Santos percibe dos millones. Es información pública y transparente, porque están en orden con el fisco, no como en la Liga MX, donde argumentan que por seguridad no se da a conocer esta información, cuando existe duplicidad en contratos.

El departamento de medios de comunicación siempre está pendiente de televisoras con derechos y sin derechos, diarios y sitios de internet. Otorga materiales para publicar, entrevistas, y siempre están dispuestos a ayudar a sacar información relevante sobre su Liga; es decir, ayudan a fomentar y construir este deporte en el continente.

No hay protagonismo de directivos, no se habla de escándalos, se habla de futbol. Si bien, no es la más poderosa futbolísticamente, la MLS es hoy el modelo a seguir para tener éxito como Liga.