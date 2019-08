La lista del perdón del Tata Martino

Gerardo Martino es incluyente e inteligente.

Convocar a Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona es una muestra de eso. Ahora sí no tendrán pretexto para acudir al llamado para los partidos en Nueva Jersey y San Antonio.

No cabrá el que están en plena negociación con su club o que están tomando ritmo para afianzarse y no perder su lugar con el equipo. Será una última oportunidad, estará en ellos si la aprovechan o no, porque justificada sí está la convocatoria por su calidad futbolística.

Lo que no se puede comprender es que José Juan Macías no haya sido considerado. El mejor goleador mexicano de la Liga MX en el último año y quien, si no se vio en la pasada Copa Oro, fue entendible, porque se jugaba la Copa del Mundo Sub-20 y ahí era su lugar en ese momento. Pero para crecer y aprender de lo que se trata la Selección Mayor no hay mejor oportunidad que acudir a este tipo de partidos, con dos rivales de categoría.

No es caer en promotoría barata, el periodismo no debe estar para eso, aunque suceda en algunos lados; aquí solamente se consigna lo que realmente sucede con el único interés de informar y dejar una opinión que pueda aportar a su punto de vista y sacar conclusiones, solamente eso.

JJ Macías tiene anotados 13 goles en 15 partidos de Liga con el León. Es un delantero frontal, sin miedo a decir las cosas directas y establecer metas complejas y excitantes para un deportista profesional. Hace unos días, en entrevista para MVS Radio, le preguntaron que si estaba a gusto por lo mostrado hasta ahora y contestó que no, que debe mejorar más y seguir aprendiendo, no había ganado nada aún.

Tiene los pies sobre la tierra y el llamado a la Selección, lo sabe todo el medio futbolístico, era más que justificado. Si es por ser tan joven, sólo tiene 19 años de edad, entonces sería incongruente convocar a Carlos Rodríguez de 22 años o Alexis Vega de 21 años; éste último solamente con 87 minutos jugados en las seis primeras jornadas de Liga (540 posibles) y únicamente un gol anotado.

Otro llamado que causó extrañeza generalizada fue el de Diego Reyes, quien no ha jugado un solo partido desde la Copa Oro. Lo que sí se entiende es que regresaran Javier Hernández y Miguel Layún, el primero podría no justificarse por su nivel actual de competencia, pero nunca se negó a acudir a la Copa Oro; si no fue, se debió al nacimiento de su hijo.

El segundo, sometido a una delicada operación después de detectarle cáncer, que afortunadamente fue extirpado y hoy continúa con nivel para pelear por un puesto en Selección Nacional. Nada tienen que ver los casos de Layún y Chicharito con los del Tecatito y Herrera.

Esta será una prueba, además, para que Martino sepa quiénes son esos futbolistas que después del primer partido (ante Estados Unidos en Nueva Jersey), querrán regresar a sus clubes, sobre todo los de Europa como lo hacían con Juan Carlos Osorio. El viaje de Nueva York al viejo continente es más corto que si lo hicieran de San Antonio, pero entonces la pregunta es: ¿cuál es el partido en el que jugarán los titulares y en cuál los suplentes?

Habrá que esperar para saber si algunos de estos elementos piden volver a sus lugares de origen si es que juegan el primer duelo o si el técnico logra mantener la disciplina en el grupo.

Los dos últimos partidos serios de 2019 servirán para el perdón o para que, de una buena vez, Martino se dé cuenta de quiénes serán los seleccionados nacionales para el Mundial de Qatar; por lo pronto, en esta ocasión se cometió una injusticia, una extraña injusticia.

