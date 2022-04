En la Liga MX, vuelven a esconder la violencia debajo de la alfombra

Los episodios de violencia no se detienen en la Liga MX . El futbol continúa como el pretexto para algunos, a los que poco les importa agarrarse a golpes en medio de familias. Lo que sucedió el 5 de marzo en La Corregidora de Querétaro, en el marco del Gallos Blancos vs Atlas, no sirvió de ejemplo. Porque, para que haya broncas y se den las imágenes de personas severamente golpeadas, con la playera de su equipo visiblemente ensangrentada, no necesitan ser integrantes de las barras bravas.

Por eso es que la Liga MX ha decidido hacer como si nada hubiera ocurrido y de ahí el lamentable comunicado emitido en el que informa, orgullosamente, que no hubo detenidos tras la trifulca del domingo en el Azteca, tras el Cruz Azul-Atlético de San Luis, en la que hubo oficiales de policía golpeados. Es ridícula esta manera de enfrentar un problema, el cual no les interesa resolver. Después de lo sucedido en Querétaro, los directivos de la Liga y de los clubes manifestaron su prepcupación por los actos de violencia.



Pero todo quedó en una mera anécdota, ya que —después de eso— se han presentado otras broncas en diferentes estadios de la Liga, cuando se supone que habían reforzado los protocolos y los operativos. Y no es que los clubes y los policías tengan que estar sobre cada uno de los asistentes a los estadios, pero el tema de la prevención deja mucho qué desear. Pensar que la demagógica acción de evitar que las barras visitantes acudan a los estadios y el inicio del proceso de credencialización sería suficiente como para que nos olvidemos del tema, es absurdo. Fue como para hacernos pensar que realmente están haciendo algo.

Porque en las últimas ocasiones no han sido las barras, han sido aficionados “comunes” que se han peleado entre sí por alguna tontería, por reclamar el pobre funcionamiento de sus equipos o hasta ir al hotel de concentración del club de su preferencia para reclamar a los futbolistas por el bajo rendimiento. En lugar de estar atendiendo estos factores que desencadenan la violencia, prefieren culpar a los medios de comunicación, prefieren encontrar la raíz de la violencia en otros lados y no en donde deberían, para poder prevenirla.

Puedes leer: "¡Violencia en la Liga MX! Aficionados de Cruz Azul protagonizan pelea en el estadio Azteca"

En fin, cada quien tiene sus prioridades y queda claro que ni para la Liga, ni para los clubes y muchos menos para la autoridad, es evitar la violencia en los estadios y a los violentos que toman de pretexto el futbol para cometer todos estos actos. Se ha vuelto a manchar al futbol porque así lo quieren sus directivos, porque sólo reaccionan a “grandes” cosas, como lo que sucedió en La Corregidora, y lo demás, lo vuelven a meter debajo de la alfombra, pensando que así nadie se meterá en el tema a profundidad.

@gvlo2008 - [email protected]