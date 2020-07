Es una burla, la Copa GNP por México ha resultado la peor imagen en tiempos de Covid-19. Desde la terquedad de Miguel Herrera en no utilizar cubrebocas argumentando que si lo utiliza ahora es para que dejen de joder, pasando por la desgracia de contagios en Mazatlán, algunos árbitros y Luis Fernando Tena, hasta la inmadurez e irresponsabilidad de los jugadores de Tigres y Cruz Azul, que se enfrascaron en una maldita pelea, acercándose los unos y los otros ante la mirada de un desobediente Ricardo Ferretti.

Pero lo que más ha llamado la atención y sobre todo, lo que más debe de molestar en la Liga MX, es la manera en que se han burlado del protocolo que se creó junto con las autoridades de salud de nuestro país para que el futbol se reactivara, evitando lo más que se pudiera los riesgos de contagio. Como parte de una sociedad mexicana en la que se piensa que es más listo aquel que se brinca las reglas o que aprovecha las lagunas de los protocolos para romperlos, lo que ha sucedido en el estadio Olímpico Universitario es una severa llamada de atención para lo que viene en pocos días, con el inicio del torneo en San Luis.

Desafortunadamente, hay algunos personajes que no han entendido la necesidad de quedarse en casa si es que no tienen una actividad necesaria que les obligue a salir. En el caso de la Copa por México, resulta terrible ver al entrenador de los Pumas Miguel González, en uno de los palcos del estadio tanto en la semifinal entre Cruz Azul y Tigres, como en la de Guadalajara vs América. Lo cierto es que no tiene nada que hacer ahí y que no nos salgan con la tontería de que está analizando rivales, o que sea clara la directiva universitaria y diga que el español y la gente que lo acompañaba tiene y tendrá puerta abierta por tratarse de su estadio. Porque por más que sea su casa, no tienen nada qué hacer ahí, no deben ser considerados entre las 300 personas autorizadas para estar en los inmuebles, divididas en tres zonas, o ¿acaso los equipos podrán tener invitados en sus encuentros?

En verdad que no hay justificación para su presencia, como tampoco hay justificación en observar a elementos de la alcaldía Coyoacán en las tribunas, disfrutando del partido como un fanático más. Si van a trabajar , que hagan su labor y listo, pero que no hagan pensar mal con acciones como la de estar sacando videos y fotografías del juego.



De todo esto, la Liga MX ha tomado nota y pondrá mano dura de cara al inicio del Guardianes 2020, imponiendo sanciones contundentes, ya que el protocolo ha sido burlado por algunos “listos” que se aprovecharon de que era un torneo de preparación e ignoraron las reglas. A partir del lunes, volverán a hacer pruebas Covid-19 a los integrantes de todos los equipos; serán obligatorias, las anteriores no servirán de nada, y quien no acate eso, como el protocolo, que piense que no solamente pondrá en riesgo el torneo, sino su salud y la salud de los demás.

