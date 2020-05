El poco dominio de los equipos “grandes” en México

Más allá de rivalidades, más allá de la polémica y cualquier encono deportivo, hay que reconocer que la historia del futbol mexicano sin el Guadalajara no sería tan rica y tan vasta como lo es. Quien no quiera verlo así, en verdad es porque no tiene ni dos dedos de frente. En esta ocasión, el festejo de un aniversario más de las Chivas, el de sus 114 años, es diferente por el distanciamiento producto de las medidas tras la pandemia de coronavirus, pero eso no hace que su afición deje de sentirse orgullosa y que el club mantenga la responsabilidad para con sus seguidores.

Y es esa rica historia que tiene este club, la que lo hace propenso a una evaluación constante respecto a los objetivos que debe tener torneo a torneo, y cuando acumula periodos como el que vive, en los que ni siquiera se clasifica a la Liguilla, vienen los duros cuestionamientos para quienes están a cargo en la zona directiva y para quienes están en la cancha portando esa playera.

Desde el Campeonísimo hasta las Superchivas y después en la era de Jorge Vergara (qepd). En todos y cada uno de los momentos de esta institución, se ha diferenciado por la popularidad que ha alcanzado, aunque sin tener un dominio, en cuanto a títulos, que se supondría debería tener uno de los cuatro llamados grandes del futbol mexicano. Lo peor de todo esto, es que los otros tres sufren exactamente de lo mismo y por eso es que han permitido que existan periodos en los que el Toluca, el Pachuca y los Tigres tomen protagonismo.



El número de títulos (e incluiremos hasta los amateur), que tienen el Guadalajara y el América, que corresponden al nivel de popularidad en el futbol mexicano, está muy por debajo de lo dominantes que han sido instituciones que tienen la misma edad y que en sus respectivos países son considerados de los históricos, los más importantes, etc.

Hagamos el ejercicio, las Chivas (en esos 114 años) y el América (en 103 años de historia) suman 41 títulos cada uno, desde la época amateur hasta otros torneos como el Gigantes de Concacaf o la Copa Challenger. Son 41 torneos por cada uno de estos clubes que son los más populares del país en más de 100 años de vida. Es decir, el Guadalajara ha ganado un título cada 2.8 años y el América cada 2.5 años, entendiendo claro que han tenido sus periodos de grandes triunfos, pero también de enormes sequías.

Muy pobres números cuando se supone que son los más grandes equipos de México. Y si hablamos del Cruz Azul y de Pumas, la ecuación sale mucho peor. Pero ahora vayamos a otro país, a España, en donde el Real Madrid tiene 118 años de vida y el Barcelona 119. Cada una de estas instituciones suma 91 títulos; es decir, han conseguido levantar un trofeo cada 1.29 y 1.30 años respectivamente, para corresponder a la grandeza con la que se les maneja no solamente en su país, sino a nivel mundial.

En Argentina, para poner otro ejemplo, con River Plate (118 años) y Boca Juniors (115 años). Los Millonarios han ganado 66 títulos, por 69 de los Xeneizes, y aunque el promedio pareciera más cercano al de los “grandes mexicanos”, es de un trofeo cada 1.78 años para River y uno cada 1.66 para Boca. Es decir, no llegarían a dos años sin ganar algo.

