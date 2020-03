El maltrato a Damm y el arrepentimiento del América

Sentado a un lado del que parecía un capataz, Jürgen Damm ofreció la conferencia más incómoda que le ha tocado dar. Era el día previo al duelo de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones y desde el inicio fue extraño ver ahí, junto al técnico Ricardo Ferretti, a un futbolista que no estaba ni considerado para jugar el partido ante el Alianza de El Salvador.

Y claro, al no tener un tema cancha que tratar con Damm vino la pregunta de qué sucederá con su futuro, a lo que el atacante soltó que al final de la temporada, una vez que termine su contrato, se irá a la MLS (con el Atlanta United).

Todo esto ante la mirada atenta del Tuca y con lágrimas, que ahora —luego de que el propio Jürgen aseguró que fue obligado a ir a dicha conferencia—, no sé si eran por el sentimiento de dejar al equipo o por la impotencia producto del maltrato al que estaba siendo objeto.

Minutos después, Ferretti prácticamente lo corrió y condenó a lo que hoy es un hecho. Damm juega con la Sub-20, está borrado por el técnico de los Tigres y ha sido señalado una y otra vez por diferentes personajes, uno de ellos es Miguel Ángel Garza, presidente del equipo, quien lo acusó de bajarse del barco, algo que negó rotundamente el deportista.

Ya Alan Pulido —quien tiene su historia con los felinos del norte, a quienes ha acusado de veto en la Selección Nacional—, le había advertido que “no se metiera con los Tigres”...

La manera en que han tratado a Damm deja mucho qué desear de una directiva (aquí hay que incluir también al Tuca Ferretti), que intenta ser una de las mejores en el futbol mexicano.

Porque los aficionados o medios pueden o no estar de acuerdo en la manera en que Jürgen se irá del equipo, pero nada justifica la manera en que lo exhibieron y lo ridiculizaron. Les faltó tacto y mucha, pero mucha clase.

Y para quien diga que al mismo futbolista también le faltó clase, hay que recordar que no está haciendo nada indebido, que el reglamento de fichajes de la FIFA le permite arreglarse con cualquier equipo si no le renovaron y su contrato vence en los siguientes seis meses.

Además, Damm quería anunciar esto hasta el final de la temporada, pero no lo dejaron.

Roger, de regreso

Con tantas bajas por lesión y por suspensión, y por más que Henry Martín, y Giovani dos Santos ya estarían para al menos ir a la banca ante los Pumas, parece una total necedad, una estupidez por parte del América tener congelado a un activo que, más allá de su actitud, tiene calidad y podría aportar a la ofensiva ante las bajas que ha sufrido el equipo.

Pareciera más un capricho o un “yo puedo más” de parte del entrenador el no hacer jugar al colombiano, quien por cierto, sigue cobrando y va a entrenar, es decir, él cumple con lo que le dicen, y si no juega es por la terquedad de otros que ojalá ya vean por los intereses del club y no solamente por lo suyo.

