El falso ADN del América

Cuando quieren vender y engancharse de un equipo como el América para hacerse los interesantes, los jilgueros y porristas con micrófono son capaces de todo.

En la previa de la semifinal entre América y Pachuca, y desde lo ocurrido en los cuartos de final ante el Puebla, han comenzado a ser reiterativos con un tema: El ADN americanista.

Uno de los grandes lugares comunes en la comunicación deportiva (y lo pongo así, porque no todos estos personajes son periodistas) es esto del ADN. En este caso, muy forzado, muy metido con calzador, y con una incongruencia terrible, ya que este equipo, estos jugadores —salvo Guillermo Ochoa— están lejos de los referentes que ha tenido el América a lo largo de su historia. Por eso es que este argumento no aporta nada cuando se trata de hacer el análisis de los alcances que puede tener este equipo.



Y lo peor es que faltan el respeto a quienes realmente sí se han forjado como ídolos, como referentes de esta institución, que han ganado títulos. Hoy es muy fácil que estos jilgueros engañen a algunos aficionados poniendo a futbolistas como Federico Viñas, Roger Martínez o Luis Fuentes como personajes que son parte de un ADN del que están más alejados que nada.

La estabilidad que ha mostrado el Pachuca con Guillermo Almada como entrenador es su principal arma en esta fase final del Clausura 2022. No hay quien pueda discutir eso, y contra ello tendrá que luchar un América que, si bien ha llegado hasta esta instancia mostrando “armonía”, no se puede olvidar lo que ocurrió en las primeras jornadas, cuando con Santiago Solari como entrenador, no jugaban a nada y arrastraron el prestigio.



Para poder pensar en clasificar a la final del torneo, este América necesita ser agresivo. Salir a no perder o a medir las fortalezas del rival antes de proponer y tratar de imponer su juego será algo que le jugará en contra. Por supuesto que no se trata de descuidar la zona de recuperación y la zaga, pero hoy Fernando Ortiz tiene una más de esas pruebas que forjan a los grandes entrenadores. Hoy, puede pasar de ser un desconocido (hablando específicamente como técnico) a un hombre que puede construir un buen futuro a partir de entender la manera en que una institución como la americanista debe enfrentar una Liguilla.

Hoy, tiene que sacar el mayor provecho a elementos como Diego Valdés y Alejandro Zendejas, quienes junto con Ochoa son los mejores en un equipo que aunque no está tan lejos de los mejores planteles, a partir de la inconsistencia de algunos de sus componentes puede generar ciertas dudas de los alcances que puede tener.

Esto no se trata de un ADN disfrazado o mal anunciado, se trata de que los futbolistas y el cuerpo técnico hagan su trabajo sin creerse algunas de las estupideces que se dicen fuera de su entorno.

