El conformismo del que habla Tata Martino

Es un futbolista bien dotado técnicamente, con mucho despliegue físico. Por ahí, siento que la parte que le falta es la de salir de la zona de confort que le da el futbol mexicano... Voy a seguir igual de competitivo en otras partes, falta trabajar más el hambre”, esas fueron las palabras de Gerardo Tata Martino refiriéndose a lo que ha visto de los jugadores de nuesro país, en una plática virtual con el Centro de Innovación Tecnológica del Futbol Mexicano (CITEC). Y tiene razón, aunque es caer en el lugar común, tiene argumentos para declarar y pensar que en México hay una alarmante zona de confort, misma que se da por altos salarios y por un sistema deportivo donde la medianía es premiada.

Martino también debe saber que si no hay tantos futbolistas mexicanos fuera del futbol local es porque simplemente la Liga MX no es exportadora, es compradora, o bueno, por lo menos antes del Covid-19 así era. Si no salen tantos jugadores mexicanos al extranjero no es porque estén en zona de confort, sino por calidad, porque quienes la tienen sí emigran. Es decir, es más alarmante para la competitividad del futbol mexicano un sistema donde en 17 jornadas acostumbren al jugador a jugar para clasificar a la Liguilla, que se pueden permitir más derrotas que victorias en el campeonato regular, y aún así poder clasificar a la Liguilla y hasta convertirse, porqué no, en campeón.

El entrenador de la Selección Nacional es una voz autorizada sin duda. Tiene elementos solidos para pensar en el conformismo del jugador mexicano, pero también debería profundizar en el formato de campeonato que se vive en el país, que sin duda, es fomentar esa pasividad, porque nada pasa si se pierde, nada pasa si se gana, siempre hay tiempo para recuperar y poder avanzar a la Liguilla. Solamente en este campeonato que se acaba de cancelar, los 18 equipos aún tenían posibilidades de clasificación, incluído el último lugar, el Monterrey, que sin ganar un solo partido en el campeonato, conservaba ilusión de remontar la adversidad y meterse a la fase final por otro título. Del lugar siete al 17 hay solamente cuatro puntos de diferencia, nada que sea imposible de hacer para llegar a la Liguilla. Es decir, equipos como el Juárez que tiene antes del parón los mismos partidos ganados que perdidos están en zona de clasificación, eso sí que es vivir en zona de confort.

Así que es una combinación de varios factores. Primeramente de calidad de los futbolistas, porque quien tenga calidad emigrará, ganará lo que deba ganar en futboles de élite y el conformismo que se maneja en el campeonato mexicano.

Buen tema abrió el Tata Martino, que a diferencia de sus antecesores tiene un alto nivel de franqueza. No por estar en la silla más caliente del futbol mexicano debe callar la verdad, y esa, aunque les moleste a muchos, es la realidad.

Ahora bien, será Martino un observador a la distancia, ya lleva siete meses sin trabajar con la Selección y para como van las cosas, puede pasar más de un año sin dirigir, ojalá que no se contagie de la zona de confort de la que tanto habló.

