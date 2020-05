El 8 de marzo fue un día simbólico, que debió cambiar al país. Las mujeres exhibieron su fuerza, desbordaron las calles de todas las grandes capitales del mundo; claro, la CDMX no fue la excepción. En medio de múltiples problemas que trataban y que les aquejan, el “¡Ya Basta!” fue el común denominador. No por ser mujeres deben morir; no por ser mujeres deben ser violadas; no por ser mujeres deben ser despojadas; y no por ser mujeres deben ser maltratadas físicamente.

Ese mismo fin de semana, Renato Ibarra —todavía jugador del América— ingresaba a la cárcel, acusado de cargos muy graves: violencia familiar y tentativa de feminicidio. Es muy poco sensible que un futbolista haya sido parte de este tipo de actos. Días después, la esposa del jugador, Lucely Chalá, se retractó de su primera declaración, en la que afirmaba que había sido golpeada por Ibarra.

Los cargos fueron retirados en favor del ecuatoriano y salió de la cárcel, pero su futuro en el futbol mexicano depende del América, equipo que lo separó del plantel desde que se supo que estaba metido en este lío.

Puedes leer: Matías Almeyda mandó a golpear a Sambueza, confesó Rodolfo Pizarro

Mucho escándalo por nada. Si reapareció con el América para hacerse exámenes médicos, para estar seguros de que no tiene Covid-19, es parte de un protocolo de quienes aún pertenecen al equipo, algo que no quiere decir que sea parte del plantel para la próxima temporada. Más allá de que es un activo del club y que podría criticarse el porqué lo hacen público y va con el mismo equipo a las pruebas, cuando en realidad lo que busca la directiva es tenerlo listo para emigrar. Ahora, si no se desprenden de él y permiten que se quede en el equipo, después de que fue separado, sería un grave error de una empresa que debe fijar sus valores en sus representantes públicos.

Ahora bien, la jueza del caso de Renato actuó conforme a derecho y por eso es libre el ecuatoriano. Si cambió la declaración Lucely Chalá, esa es otra historia, y en su actuar estará su responsabilidad. Me parece que es un error de alta susceptibilidad que lo haya hecho, y más por los tiempos en los que vive este país. Renato no debe seguir en el América, eso está claro, pero también la directiva intenta colocarlo, seguramente.



De no ser así, cometerían un grave error. Ya lo hicieron al permitir que fuera parte del equipo para los exámenes médicos, porque bien podrían haberlo hecho en privado y no hubiera pasado nada, no se viralizaría y mucho menos recibiría tan extremo tratamiento de la opinión pública.

Otro punto que —parece— no han medido es que Renato pertenece a una empresa en la que sus noticiarios han sido durísimos con la violencia de género, como debe ser, así es que permitir que en su propio consorcio haya alguien señalado de esto, sería perder toda credibilidad informativa; así, de golpe y porrazo.

@gvlo2008

[email protected]