Chivas: La afición ya cumplió, es turno del equipo

Los aficionados de las Chivas ya cumplieron con su parte y ahora, claro, esperarán que el equipo que tanto han esperado y que tanto ha promocionado su director deportivo, les responda con resultados en la cancha.

El club Guadalajara anunció que el 80 por ciento de las localidades del estadio Akron para este Clausura 2020 están vendidas. Son 39 mil abonos los que han comprado los seguidores de este equipo, que se han ilusionado con regresar al protagonismo positivo, el de clasificar a la Liguilla y pelear por el título.

El torneo para el cuadro tapatío arranca este sábado en su casa ante el F.C. Juárez. La primera oportunidad para encaminarse a la salida de la crisis deportiva que han vivido en los últimos torneos sin clasificación y que los han convertido en el hazmerreír de la Liga.

Y que lo entiendan muy bien sus jugadores, cuerpo técnico y directiva, si no corresponden con éxito deportivo, se convertirá en una gran decepción para los aficionados que han vuelto a creer en ellos.

Leer también: ¿Qué equipo tiene el arranque más difícil en el Clausura 2020?

Con este anuncio, el Guadalajara se mete, al menos por parte de su afición, entre los clubes que más abonos venden en nuestro país. Se coloca a la par de los Tigres —cuyos sitios comprados son de 40 mil y del actual campeón Monterrey, que había manejado en los últimos torneos entre 25 y 30 mil localidades vendidas de esta manera, pero que seguramente ahora con el título bajo el brazo se incrementará para también rondar los 40 mil—.

Para otros equipos como el América, el Cruz Azul o los Pumas, estas cantidades son mucho menores y en el caso de los últimos dos, han bajado de manera considerable debido a las decepciones que han sumado en los últimos años.

Y vaya que comprar un abono no es nada barato, por eso es que hay que aplaudirle el esfuerzo a los aficionados. En el caso del Guadalajara, el costo iba de dos mil 100 pesos (cabecera superior) a ocho mil 900 (Akron Premier); las localidades que se han agotado son las de las cabeceras, parte de las laterales, quedando más cupos en las de un precio mayor.

Después de esta respuesta de sus seguidores, en el Guadalajara deben entender que todas las palabras que se han dicho no valdrán de nada si no responden al entusiasmo que ellos mismos han generado. Todo esto obliga a Chivas a trascender en el torneo, los aficionados no quieren otra decepción. Bien por los seguidores tapatíos que ya hicieron su trabajo. Ahora, retribuir al esfuerzo de esos 39 mil abonados es el principal reto de esta versión del Guadalajara.

Para Amaury Vergara debe ser gratificante tener esta respuesta a la labor que está haciendo. Después de la muerte de su padre, este hombre se ha dedicado, todavía más, a tratar de levantar el legado que Jorge Vergara dejó; por eso realizó una gran inversión, por eso trajo a Ricardo Peláez y por eso se ilusiona como los miles que le compraron el abono.

El momento de la verdad llegará este sábado y los resultados tendrán que venir de manera inmediata para mantener intacta esa ilusión, Chivas no está para medias tintas, debe ganar y punto.

@gvlo2008