Cero tolerancia al racismo y fomento a la violencia en el deporte

La muerte de George Floyd unió al mundo en contra del racismo. En el deporte no fue la excepción, y ahora existe tolerancia donde antes no existía. En el futbol mexicano, la imagen de Adalid Maganda hincándose antes del inicio del partido de pretemporada entre Cruz Azul y Toluca, es una muestra de ello. En 2018, este silbante sufrió maltrato de Rodolfo Pizarro en un partido de Copa MX en Cancún, cuando el hoy jugador de Miami simuló ruidos de simio cuando llegó al vestidor de Pachuca a recibir la alineación.

Esto fue ocultado, ordenaron que no se reportara en la cédula. Maganda, por temor a ser despedido del arbitraje, cedió a la idea de los asesores arbitrales a quedarse callado. En abril de 2018, el mismo Maganda denunció públicamente a Arturo Brizio y Jorge Gasso, miembros de la Comisión de árbitros, por decirle en un reunión “pinche negro”. Historia que terminó con una huelga de hambre que lo hizo regresar al arbitraje. Es decir, hace meses no se toleraba nada de lo que hoy se vive, es más hasta eran incitadores al racismo.

En el partido de la MLS entre Orlando y Miami, que abrió la actividad del torneo en Florida sucedió algo ejemplar, una muestra para el mundo. Un pseudoperiodista se burló de lo que ha sido uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente, cuando el expolicía Derek Chauvin sometió a Floyd con la rodilla sobre el cuello casi 9 minutos, hasta provocarle la muerte.

Este hombre, de nombre Drew Pells, publicó en su Twitter una fotografía de la lesión del colombiano Andrés Reyes del Inter de Miami, con un texto desagradable, provocador, racista y burlón: “Este es un verdadero momento de ‘no puedo respirar’, no uno fabricado por los medios”.

Pells además presumió en sus redes que estaba en la cobertura del partido, físicamente ahí, en las instalaciones de la llamada “burbuja” en Orlando, ante lo cual la MLS respondió de inmediato y lo evidenciaron. Gabriel Gabor, oficial de prensa de la Liga, informó que este señor no está acreditado para el torneo MLSisBack. Obviamente el sitio Vavel lo despidió. Las redes sociales son territorio virgen, no hay quien las reglamente y es muy importante que haya reacciones directas y contundentes como la de Vavel y MLS. Reacción ante la atrocidad, esa misma que se lee en plataformas sociales constantemente y como es tierra de nadie, no importa nada.



Valores perdidos, mentiras constantes y frases célebres que no han sido castigadas por nadie, ni por sus empresas, ni por el público; simplemente si algo se les hace chistoso, no pasa nada. Eso sí, no vaya a existir un tema que se ponga de moda porque se multiplican los insultos, se activan los bots y se hace tendencia. Esa es la doble moral de las redes, que en esta semana quedó evidenciada por un “vividor” de los medios que se atrevió a burlarse de un acto inhumano y racista como lo fue la muerte de Floyd. Bien, muy bien la MLS, muy bien VAVEL.

No debe existir tolerancia a actos que inciten a la violencia, a la segregación. Por eso, encontrar apertura en las autoridades de las ligas ante las manifestaciones espontáneas de apoyo al NO RACISMO deben ser aplaudidas. Quien las incumpla o las fomente, debe salir de este negocio.

