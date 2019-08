¿Amiguisimo en el arbitraje mexicano?

Un árbitro que necesita corroborar —en cinco ocasiones— jugadas, lo que lleva a agregar 12 minutos, sólo muestra la pésima aplicación del VAR en México. Fue Jorge Isaac Rojas, en el León vs. Chivas. Daba la impresión que no se atrevía a marcar por él mismo; se convirtió en un autómata, en una máquina regida desde el camión del videoarbitraje.

La inclusión del VAR en la Liga MX es positiva; sin embargo, los árbitros han confundido su uso, abusan de esta herramienta, que debe ayudarlos a juzgar si se ha producido alguna falta no vista e impida conceder un gol, incluido el fuera de juego. Ahí sí se debe aplicar. Pero no para todas las jugadas que les reclamen futbolistas o hasta el público.

También, el VAR garantiza que no se tomen decisiones erróneas para marcar un penalti. Otro abuso, porque ahora parece que se deben revisar todas las jugadas en el área. Entonces, ¿para que sirve el silbante?

Los árbitros de campo basan sus decisiones en la visión de quienes están en el VAR. Será para no mostrar sus carencias e incapacidades y responsabilizar a un tercero. Lo utilizan mal y parece que es un hecho cultural: mejor culpar a otro que tiene la repetición, que al central. Y ahí es donde radica el problema, porque la mayoría de los árbitros VAR son silbantes retirados, por sus propia incapacidad, y en algunos casos hasta pareciera que quieren cruzar a sus compañeros, como sucedió en el América vs. Monarcas, aunque ahí sí el juez central, Fernando Hernández, sólo cumplió con el protocolo.

Todo es falta de capacitación e instrucción. Han intentado de todo para mejorar, desde quitar a árbitros en retiro y colocar a centrales en activo, como fue en el Atlas vs. Cruz Azul, al designar a Luis Enrique Santander, quien no hizo más que estar tratando de pitar desde el camión, porque Diego Montaño, quien estuvo en el campo, no tiene la misma calidad y experiencia. Además de todo, están mostrando el amiguisimo en las designaciones y la poca capacidad que deben tener los demás silbantes, porque Santander repitió como central y como VAR. En la Jornada 4, fue VAR en el Santos vs. Puebla y central en el Monarcas vs. Monterrey; este fin de semana, además de servir en el Atlas vs. Cruz Azul, fue el central del Juárez vs. Gallos Blancos. Y no es el único, hay muchos consentidos de la Comisión que duplican sus ganancias gracias a desempeñar la doble función, como León Vicente Barajas, Arturo Cruz Hurtado y Guillermo Pacheco.

Es tiempo de preparar árbitros para el VAR. Que el central se concentre en el partido. La Comisión de Arbitraje, que despida a quienes no sirven para maldita la cosa, que no designe a exárbitros fracasados y, mientras estén, que entiendan que no son quienes deben pitar, que se les quite ese complejo ya.

@gvlo2008

[email protected]