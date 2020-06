Ahora Eto’o les dice sus verdades a los futbolistas mexicanos

¿Por qué tienen que decirnos de fuera lo que debe hacer el futbol mexicano para trascender? Ahora, no todas las críticas o análisis que hacen desde el exterior son incorrectas, pero hay otras con alta dosis de estupidez como las que realizó Juan Carlos Osorio, quien en su calidad de extécnico de la Selección Nacional, solamente quedó como un inepto para dirigir a un grupo, luego de que aseguró que los jugadores mexicanos tuvieron miedo para enfrentar a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ahora fue Samuel Eto’o. El exdelantero camerunés (multiganador con el Barcelona, el Inter de Milán, mundialista en tres ocasiones y medalla de oro en Sidney 2000, entre otros logros), quien aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, que para trascender en un Mundial, a la Selección Mexicana le hace falta tener mayor ambición y que sus jugadores crean, confíen en sus capacidades.

Regularmente, estas entrevistas son más de relaciones públicas, pero en esta ocasión, Eto’o le puso valor al comprometerse con un concepto poco popular. Y aunque pudiera pensarse que dijo algo similar a lo de Osorio, no es así, o por lo menos lo hizo a manera de análisis de lo que ha conocido del futbol mexicano a lo largo de los años (fue compañero de Rafael Márquez) y no como parte del problema (que fue el caso del colombiano) sin entregar una verdadera solución.

Y es cierto, es verdad que a la mayoría de los futbolistas mexicanos les hace falta ambición para trascender en los Mundiales. Por supuesto que en esa historia, México se ha enfrentado a selecciones que antes del juego se percibían como superiores (Alemania, Brasil, Argentina, Holanda), pero hay que recordar que en el campo, las distintas selecciones han tenido la posibilidad de ganar esos partidos de cuartos de final y no lo han logrado ya que no han sabido, incluso, manejar la ventaja emocional y en el marcador, o les ha faltado, como dijo Eto’o, creer que lo pueden lograr. La única ocasión en que sí fue un fiasco total fue en el Mundial de Japón-Corea 2002, cuando Estados Unidos eliminó al conjunto mexicano. Pero hasta en ese episodio aplica la teoría del camerunés. A los mexicanos les faltó ambición para vencer al rival de la zona, que por el contrario, mostró justo eso, las ganas de trascender, de no quedar como la víctima perfecta, y ganaron.

De cara al inicio de la eliminatoria Qatar, ese será el gran trabajo de Gerardo Martino. Inyectar al jugador mexicano de la ambición para trascender. Hace unos días, el Tata coincidió con Osorio en una transmisión. En esa plática, mientras el colombiano mantuvo la verborrea de siempre y el argentino explicó perfectamente claro lo que tiene en sus manos y representa el reto de México. Sin halagos personales y sin querer sentirse el genio del futbol. Martino es mucho más entrenador que Osorio. El colombiano usó a la selección para fanfarronear sobre los cuadrantes en la cancha, para demostrar que tiene una memoria privilegiada y se sabe el nombre de todos los jugadores del planeta, pero no supo dirigir cuando jugaron eliminación directa.



Un entrenador exitoso sabe gestionar a su grupo, inyectarles confianza a sus jugadores para generar ambición y confianza, lo que Osorio no pudo hacer, para después querer dejar a los jugadores como los cobardes o los tarados de la película que no supo dirigir. Martino tiene la palabra.

@gvlo2008

[email protected]