La Ley de AMLO

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido - de manera democrática -, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande.” Esta es la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador el 1 de Diciembre del 2018, conforme dicta nuestra Constitución.

Tres años, 8 meses y 7 días después, el Presidente anuncia en su conferencia mañanera que emitirá un acuerdo (decreto) para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Un eventual acuerdo o decreto presidencial en este sentido, sería claramente inconstitucional, toda vez que el artículo 21 de nuestra Carta Magna establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la GN serán de carácter civil.

Independientemente de que no es deseable la militarización del país, es muy preocupante la intención anunciada de violar flagrantemente nuestra Constitución. No es la primera vez que este gobierno busca saltarse nuestra Carta Magna, así sucedió con la ley eléctrica.

Cada vez es más evidente el estilo autoritario de gobernar de AMLO, recientemente el primer mandatario anunció también en su mañanera, que debido a la falta de agua en algunas regiones del norte del país, ya no se permitirán ahí más empresas cerveceras o refresqueras, solo se darán permisos en el sur del territorio nacional, afirmó. Sin embargo, no mencionó en qué estudios o leyes se basa esta cuestionable decisión de facto, tampoco dijo cuánto se dejará de invertir, ni el número de empleos que se perderán, ni como esto resolverá el problema de falta de agua en el norte del país.

Estos anuncios y decisiones autoritarias dañarán aún más la confianza y certeza jurídica para invertir en México. Recordemos que la inversión fija bruta (IFB) sufrió un desplome importante tras la abrupta cancelación de la construcción del Aeropuerto en Texcoco, caída que se pronunció con la pandemia; hoy, la IFB se encuentra estancada, en niveles similares a los que teníamos en el 2014. La confianza y seguridad jurídica son indispensables para que aumente la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos bien remunerados, que son la base para un desarrollo inclusivo. AMLO repite con insistencia: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. Pues efectivamente Sr. Presidente, la guía de todo gobernante es precisamente la Constitución y las leyes que de ella emanen; por ello usted protestó y se comprometió en ese sentido. Y nosotros con todo respeto, le demandamos que así sea.

Para que exista confianza, certeza jurídica, mayor inversión, crecimiento económico y generación de empleos bien remunerados, y así alcanzar un desarrollo inclusivo en nuestro país, todos debemos guardar y hacer guardar nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen; ni más, ni menos. #OpiniónCoparmex



Autor: Gerardo Trejo Veytia.

Secretario General de Coparmex.