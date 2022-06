¿Y dónde está el América?

Escondido, agazapado y mirando qué sucede en el desenfrenado mundo de las contrataciones. ¡No pasa nada con el América! Es preocupante que no aparezca como uno de los grandes competidores por tal o cual refuerzo. Da la impresión de que le interesa muy poco apuntalar ciertas zonas del campo en las que requiere urgentemente un revulsivo. No encuentra —lo que sería muy grave— o definitivamente no tiene dinero para traer un nombre rimbombante y de categoría. Es un América desconocido. Me niego a pensar que no hay plata en el club, porque detrás de las Águilas hay una empresa muy poderosa, son los “millonetas”. Históricamente, el encanto de la institución son los fichajes mediáticos, salir al mercado a comprar a Zamorano, Cabañas, Benítez (qepd), Reynoso, Zelada, Santos, Piojo López, Edú, Toninho, Hugo Sánchez, Moacyr, Ramón Ramírez, Oswaldo Sánchez y demás figuras.

El América no puede permitir más que los del norte lo aplasten, que le pinten la cara y le pasen por encima en las negociaciones. Dicen que quieren “mexicanizar” a las Águilas ¿Qué? Entonces que se cambien de nombre. ¿Dónde quedaron las figuras? Debe haber un responsable de “inteligencia deportiva” que esté al pendiente de los que pueden llegar. Se ve que no hay un trabajo serio para detectar talento, gente que viaje por el mundo con la intención de analizar posibles refuerzos y, de una vez, comenzar pláticas con los clubes en los cuales se desempeñan los candidatos a contratar. Es una labor de meses, constante y obligada.



Increíble que, a 15 días de comenzar una nueva competencia, América lo único que ha presentado es su abono para aficionados, pero de refuerzos, nada. Apenas el anuncio de Jürgen Damm, quien supuestamente se va a quedar para el Apertura 2022 y el posible regreso de Giovani dos Santos, si convence al entrenador. ¡Vaya refuerzos! Acá el tema es: ¿Dónde está el delantero que requiere el equipo? El jugador que le debe dar entre ocho y 10 goles por torneo. Martín recibirá otra oportunidad, pero ya demostró que no es el indicado, y Viñas se niega a salir.

Aparentemente, ya les ganaron a Berterame y a Del Petre; no le llegaron al precio a Pablo Solari. Quieren a Carlos González, pero Tigres sólo lo vende y quién sabe si lo quieran pagar.

Se le acaba el tiempo a los americanistas, se viene la presión y seguro habrá compras de pánico, porque además buscan un central. Así el América, cómo han cambiado las cosas.

@elmagazo