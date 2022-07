Tata, ya falta menos para que te olvides de nosotros

No nos importa si Lionel Scaloni está en Argentina viendo un Newell’s vs Racing, tampoco si está o no al pendiente de los futbolistas que llevará a la Copa del Mundo en Qatar, menos si va o no a los estadios para ver la Liga de su país. Nos viene valiendo sorbete lo que haga o deje de hacer el entrenador de la selección albiceleste con su vida.

Sí nos interesa, por el contrario, lo que ocurre con el técnico de la Selección Mexicana. ¿Dónde está?, ¿qué hace para remediar el desastre que tiene de equipo?, ¿por qué no lo vemos en México cuando ya arrancó el torneo?

Que anda de vacaciones, que tiene permiso, que a la Federación no le inquieta su ausencia, que tiene su aplicación para ver los partidos, que sus múltiples auxiliares le pasan notas, que esto y que el otro. ¡Por favor! ¡Seamos serios y exijámosle como se debe al argentino!

Gerardo Martino no tiene excusas para estar en su país. Si nació su nieto, con todo respeto, que lo vaya a ver después de quedar fuera del Mundial, que —para como andan las cosas— sería al finalizar la fase de grupos.

El Tata ya se tomó como un hobbie ir y venir a su país, porque nadie le pone freno y le soportan todo lo que se le viene en gana. No hay autoridad que cuestione al entrenador.

Gerardo Torrado era todo menos ese personaje que debía ejercer el poder que le daba su puesto, no fuera a ser que se enojara el Tata. La foto con Scaloni no es más que el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando faltan cuatro meses para jugar el torneo más relevante de tu gestión, tu equipo está por debajo de un nivel aceptable y tú andas socializando muy lejos del lugar en donde tienes que estar. Es inaceptable lo de Gerardo Martino.

En México, muchos disculpan la acción del director técnico, pues los que la cuestionamos somos unos “insensibles” que nos estamos “pasando de la raya” y además “exageramos” la situación. Ya veremos qué opinan si la Selección hace el ridículo en Qatar; seguro, van a sacar esto como uno de sus argumentos para evidenciar el mal trabajo del técnico. Ya en su país salieron a defenderlo, qué bueno, esa es otra cosa que tampoco nos importa.

El Tata debe mostrar por lo menos un mínimo respeto al futbol mexicano, presentándose en los estadios. Está claro que no puede ir a todos los partidos, pero por lo menos a un par de juegos, los más importantes, sí puede presentarse. Ya sabemos que tiene armada su lista para el Mundial y no entra nadie más, pero que disimule tantito. Señor Martino, está a cuatro meses de volver a su querida Argentina para contratarse con Boca Juniors o el mejor postor, haga un último esfuerzo por atender a la Selección Mexicana. Ánimo, ya falta menos para que olvide de nosotros.

@elmagazo