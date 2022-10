Prioridad en Pumas ganar títulos, no aventar debutantes al primer equipo

Una pachanga, la elección del nuevo técnico de Pumas. Entre misterio y rumores se le ha ido el tiempo a la directiva, que va para un mes de haber soltado al argentino Lillini. Ha sido un manoseo de nombres, porque los candidatos no se ajustan al salario o porque no convencen sus proyectos. El tiempo que se ha perdido es valioso y no se recupera. Podrá sonar exagerado, pero después de la vergüenza en este Apertura 2022, lo más sensato era acortar el periodo de vacaciones para comenzar a trabajar —desde hace una semana— con el nuevo entrenador. Se han tomado las cosas con mucha calma, no les corre prisa a los directivos, están muy confiados en que el próximo entrenador hará magia y tendrá al equipo a su máxima capacidad desde el inicio del torneo. No está de más recordarles que habrá una copa invernal amistosa que se empalmará con la última semana del Mundial y concluirá cinco días antes del inicio del Clausura 2022, lo que hacía urgente encontrar a un estratega. Todo mal, aunque saldrán con sus anquilosados argumentos de “no querer equivocarse en la decisión”. ¡Por favor! Cuando sabes lo que necesitas, resuelves pronto, aún con las limitantes económicas que tienes.

Ya tendría que estar en marcha el nuevo proceso, la pesquisa de los refuerzos (ya algunos integrados al plantel), la planeación de los juegos amistosos y toda la logística previa a la siguiente competencia de Liga. Se les ha ido la vida a Leopoldo Silva y Mejía Barón, presidente y vicepresidente de la institución, respectivamente, en llevar y traer nombres como los del Tuca Ferretti, Memo Vázquez, Ariel Holan, Rafael Puente Jr., Jorge Campos, Claudio Suárez, Jaime Lozano y varios más, para quedarse como responsables del primer equipo. Basta, es hora de actuar y anunciar de una vez al nuevo entrenador, que se ponga a trabajar cuanto antes, porque tiene mucho por hacer, pues de entrada necesita limpiar la mala imagen que se dejó el torneo pasado.

Se da como un hecho que Jaime Lozano será el nuevo director técnico. Él, o el que sea, junto con la directiva deben darle prioridad a ganar un título, no a aventar futbolistas para que debuten en la Primera División. Ojalá lo entiendan, porque si no, pasarán otros 10 años sin campeonatos.

@elmagazo