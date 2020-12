Mundial de Clubes para los mexicanos

Cruz Azul, América o Tigres deben ser los representantes de la Concacaf en el próximo Mundial de Clubes. Los equipos mexicanos deben ejercer su autoridad para viajar a Qatar en febrero del próximo año. No es hacer menos a rivales como el New York, Atlanta United y Los Ángeles, simplemente hay que darle su lugar por nivel y jerarquía a los mexicanos. No van a ser partidos cómodos, eso es un hecho, pero deben salir con el título Águilas, celestes o felinos.

La MLS no se encuentra todavía por encima de nuestro futbol en tema cancha; puede estarlo en organización y mercadotecnia. Es una buena afrenta para los equipos mexicanos que van a reiniciar la etapa de cuartos de final después de jugar la Liguilla y fallar en su intento de levantar el título. La revancha para sanar el orgullo y limpiar la imagen más reciente que dejaron, les llega muy rápido.

Vamos a ver las condiciones en las que se presentan los tres clubes de la Liga MX. Uno llegará más golpeado que los otros dos, pero no debe ser excusa para quedarse al margen de las siguientes etapas. Cruz Azul se presentará en medio de una crisis deportiva y de oficina, pero no pierde la categoría de favorito para superar al Los Ángeles FC, de Carlos Vela, con todo y enfrentar la competencia con un cuerpo técnico interino y sin el portero Jesús Corona.

América es el que tiene el camino más abierto, pues tiene la eliminatoria contra el Atlanta United 3-0 a favor. Apostar por los equipos mexicanos es lo más sensato, no veo una desgracia; descarto un ridículo mayúsculo, que impida que se vaya otra vez al Mundial de Clubes. Besos y abrazos para todos.

