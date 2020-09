Les quema la boca reconocer a Pumas

Nuestros queridos Pumas nos han sorprendido en el torneo, pero cuidado, mucho cuidado, con lo que se viene a partir de la Jornada 11. Los rivales más exigentes llegan con todas las intenciones de “bajar de la nube” al equipo y reventarlo en la etapa más importante de la competencia; además, desean presumir que lograron terminar con el invicto que tanto se ha gritado después de 10 partidos.

En el radar se acerca León, uno de los dos equipos que mejor juegan al futbol —el otro es el Cruz Azul— y candidato fuerte para imponerle su primera derrota de la campaña a los universitarios; sin duda, peligra el invicto de los Pumas en el estadio de La Fiera. Lo interesante será ver la estrategia para el partido: Te defiendes para no perder o atacas con los riesgos que implica enfrentar al ahora tercer lugar de la tabla. Me encantaría ver a unos Pumas que respeten lo que vienen manejando en el campo.

De los últimos siete partidos de la fase regular, restan —además de León— los choques ante América, Pachuca, Chivas y Cruz Azul, como los de mayor dificultad, pues Necaxa y Toluca —por lo que han hecho— no son de la calidad de los antes mencionados.

Es muy molesto escuchar y leer el nulo valor que le dan a nuestro equipo, después de conseguir 22 puntos de 30 posibles, que los sostienen como el líder del torneo. Minimizan un buen trabajo, por los equipos a los que nos hemos enfrentado, ponen en duda esfuerzos y capacidad para ganar los juegos o mantener la campaña sin derrota. Les quema la boca reconocer lo que hemos hecho.

Podrá o no suceder la primera derrota. Cuando ocurra, ojalá que nuestros queridos Pumas no se desplomen. Lo deseo fervientemente, para no echar a perder lo que se ha hecho hasta el momento. Besos y abrazos para todos.

@elmagazo