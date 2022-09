La convocatoria de Martino para salvar su proceso

México definió a sus futbolistas para enfrentar la Copa del Mundo en Qatar. El proceso de Gerardo Martino quedó resumido en los 31 elegidos para los amistosos contra Perú y Colombia, en Estados Unidos, de los cuales tendrá que deshacerse de cinco para emprender el viaje a la zona del Golfo Pérsico.

Son los que deben estar para el entrenador, los que —a su juicio— comulgan mejor con sus ideas, los adecuados para montar su estrategia, los de toda su confianza para defender los cuatro años al frente de la Selección Nacional. Este grupo será el responsable de entregar un Mundial digno, combativo, para evitar un ridículo.

No me extraña nada la convocatoria del argentino. Ha sido coherente con su discurso, le ha dado su lugar a prácticamente todos los que llevaron su curso desde el inicio. Prometió que los iba a llevar al Mundial, cumplió cabalmente con su palabra.

Si queremos encontrarle sorpresas a la convocatoria, serían Luis Chávez —al que increíblemente apenas conoció en este 2022— y Kevin Álvarez. No llamar a Rodolfo Pizarro es entendible, porque muy a su pesar —es uno de sus consentidos—, Martino se dio cuenta de que no está para competir en el gran evento. Acevedo está fuera porque el entrenador considera que no es su momento y prefiere darle ese sitio a Cota, quien además le genera buen ambiente de vestuario. Córdova no aparece porque, para el Tata, tiene poco compromiso con la Selección. De otros, mejor no hablamos, pues no vale la pena.

Son cinco entonces los que debe cortar el técnico para dejarlos en una lista que pide FIFA en caso de lesión de algún mundialista. Mis candidatos son: Erick Sánchez, del Pachuca; Fernando Beltrán, de Chivas; Jesús Angulo, de Tigres; Uriel Antuna, de Cruz Azul; y Luis Romo, de Rayados. Es posible que los cinco que va a dejar en depósito viajen también a la concentración de Girona, en España, y antes de hacer el viaje a Qatar, les informe que no están en la lista definitiva. Cruel, pero suele ocurrir.

El final de la era Martino está por llegar, el argentino tratará de cerrarla muy decorosa, algo totalmente distinto al desastre de los últimos dos años.

Los 26 hombres de Martino deben mostrar su mejor nivel en la Copa del Mundo, pero quién sabe si les alcance el tiempo para alcanzarlo en la Selección Nacional.

