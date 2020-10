La acostumbrada mentira del futbol

El mismo rollo de todos los entrenadores: “Ningún futbolista tiene su lugar asegurado”. Retomo esta frase después de escucharla de Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana. Es una rotunda mentira. Históricamente, sucede todo lo contrario. Políticamente, es una frase para apagar los ánimos de los inconformes. Los propios entrenadores saben que es imposible que eso suceda, porque hay intereses de por medio que no se pueden evitar.

No hay justicia deportiva. Muchos futbolistas han sido marginados, incluso con mejor nivel que otros, porque así lo deciden técnicos, directivos y promotores. Sucede, es muy común y hasta normal. Los jugadores se resignan a vivir bajo estas condiciones. Tan fácil que es salir a declarar lo que es, porque difícilmente los que escuchan o leen ya se “tragan” estas palabras cargadas de falsedades. Lo hablamos ahora en el futbol, pero sucede en las empresas, es inevitable. Se frustran carreras, se caen al precipicio los sueños, se pierde el ingenio de muchos.

No vamos a ir muy lejos, con situarnos en lo que sucede hoy es más que suficiente. Y podemos tocar el tema Selección o equipos del futbol mexicano. En un club, el extranjero tiene que jugar porque se hizo una inversión y hay que recuperarla, no importa que un mexicano tenga más aptitudes o qué tal el jugador, nacional o foráneo, que debe ser titular porque requieren inflar su precio en el mercado y llegue una buena ganancia; claro, no faltan los recomendados y los favores que se tienen que pagar. En Selección pasa lo mismo.

Por supuesto que están los futbolistas que se han ganado su lugar: Raúl Jiménez es inamovible en Selección y en el Wolverhampton, Hirving Lozano no puede faltar en el conjunto mexicano, al igual que el Tecatito Corona, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Chaka Rodríguez; tengo mis dudas con Guillermo Ochoa, por ejemplo. A todo esto, podemos agregar –va junto con pegado— que tampoco se respeta esto que tanto dice de “el que esté en mejor momento, será convocado”. Besos y abrazos para todos.

