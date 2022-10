Fernando Hierro no tiene tiempo en Chivas

Las cosas importantes no pueden demorar en Chivas. Hay una necesidad imperiosa de renovar las ideas y formas de trabajo. No hay tiempo para esperar que Fernando Hierro, el nuevo director deportivo, se aclimate y decida las medidas a tomar. La exigencia es desde el primer minuto que dio el “sí”. El proyecto del español debe entrar ya, directo a atacar los males. No hay forma de esperarlo dos o tres años para ver si pega o no lo que pretende imponer. Por el absoluto desconocimiento del lugar al que llega, el exjugador del Real Madrid requiere estar enterado —cuanto antes— de todo y eso implica un arduo trabajo de investigación, juntas, charlas telefónicas, sesiones de video y mucho más, para comenzar bien y tener éxito en la aventura por nuestro futbol.

Hierro va a tener todo el apoyo de Amaury Vergara, le abrirá la chequera para elegir al nuevo director técnico y refuerzos. Si lo hizo en la gestión de Peláez, en esta con mayor razón, por la arriesgada apuesta y porque seguramente se lo prometió a Fernando. Bajo esta condición, el ahora dirigente del Guadalajara puso en marcha el plan para encontrar entrenador y colocó un rasero un tanto difícil de encontrar: Pide que sepa trabajar con jóvenes, que conozca el futbol mexicano y que tenga experiencia en el balompié europeo. ¿De dónde sacará este híbrido? Se calcula que, en el tema de refuerzos, por los menos “sangrará” la chequera del dueño con 20 o 25 millones de dólares.

Este personaje que irrumpe en la Liga MX requiere del mayor compromiso para evitar un monumental ridículo. Si va a ir y venir a la Madre Patria las veces que se le pegue la gana y no establece a México como su lugar fijo de residencia, el asunto va a terminar muy mal. Ojalá le vaya bien, porque Chivas ya necesita un mejor rumbo, recuperar protagonismo, prestigio. Hierro debe ser una auténtica mano derecha de la familia Vergara, ese gran guía que lleve a los tapatíos a aprovechar a sus canteranos y a la conquista de títulos.

Fernando ya tiene un enorme pacto con las Chivas, así que debía cancelar el compromiso con una cadena de televisión de Estados Unidos para comentar la Copa del Mundo Qatar 2022. Ya quedaron claras sus prioridades para la pretemporada del primer equipo.

