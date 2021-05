El gran fracaso de los Pumas

Se consumó el vergonzoso y ridículo torneo de nuestros queridos Pumas. El trabajo, las estrategias, los jugadores, el técnico, la directiva, no fueron suficientes para alcanzar, por lo menos, el miserable lugar 12 de la tabla. Es un desastre, una situación inaceptable para un club como el de la Universidad Nacional. Quedarse fuera, cuando clasifican 12 de 18 equipos a la pelea por el título, es un rotundo fracaso. Pumas encontró su lugar en el fondo de la clasificación, junto a los más malos, como el San Luis, Necaxa y Juárez. Es el real nivel de los universitarios.

Este equipo necesita con urgencia un cambio que cimbre su estructura. Apegarse a los nuevos tiempos empresariales que le permitan crecer y encontrar un nuevo rumbo económico. Hoy, la figura del Patronato resulta arcaica, obsoleta; es un fósil el equipo. Es tiempo de abrirse a nuevas inversiones, se necesita dinero para recuperar calidad en la competencia. Es muy difícil vivir de la Cantera en estos tiempos, y más cuando no se trabaja bien con los juveniles. Debe ser un buen apoyo, pero no representar el mayor sustento para el primer equipo.

El mensaje del presidente, Leopoldo Silva, después del caos en este primer semestre de 2021 recurre a frases hechas que dan muy poca esperanza para creer en la mejoría de la institución. Escasa autocrítica, promesas que siempre aparecen y soluciones a la deriva: “Quiero rescatar que seguimos y seguiremos con el proyecto de impulsar al futbolista mexicano. Al igual que la Universidad, Pumas cree en el talento nacional. Sabemos que la consolidación en el primer equipo es un proceso que necesita oportunidades, minutos de juego. Seguiremos abriendo las puertas a nuestros canteranos. No tengan duda de que sabemos que debemos reforzarnos en ciertas áreas para seguir siendo competitivos y volver al lugar que nuestra institución se merece. Trabajamos para que el equipo tenga refuerzos que aporten al juego”. ¿Cuántas veces nos han vendido este discurso?

Se ha ratificado al entrenador Andrés Lillini. Le dan la confianza al argentino, porque aún creen en su proyecto, un proyecto que no dejó nada en este Guardianes 2021 y que sólo evidenció equivocaciones del técnico (reconocidas por él). Lillini nunca encontró un equipo base, se le vino el mundo encima sin Carlos González y Alejandro Mayorga. No fue capaz de hacer competir a Pumas. Coincido con el gran Juan Carlos Vera, figura y campeón con Universidad, quien dijo a EL UNIVERSAL Deportes que “[Lillini] lo mejor es que regrese a fuerzas básicas. No supo manejar la presión. Los equipos grandes como Pumas no pueden tener esos resultados. Si él estuviera en Chivas, Cruz Azul o América, ya no sería técnico. En un equipo chico te dan tiempo, acá no”.