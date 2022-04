Alexis, di no a los equipos regios

Alexis Vega despierta interés en el futbol europeo. Es la historia del próximo verano. El jugador está a merced de cualquiera cuando termine el Clausura 2022 de la Liga MX; es libre para el mercado de contrataciones. Vega no seguirá con las Chivas, lo tiene claro al no sentarse a negociar su renovación. El capitalino quiere acomodarse en el extranjero, sabe de las ofertas del Betis y el Sevilla de España, y no las va a dejar pasar porque está en el mejor momento de su vida profesional. Se tiene que ir. Puede triunfar, porque su nivel se lo permite. No hay nada más para demostrar en México. Urge que viaje a una Liga de mayor exigencia, porque le vendrá bien a él y a la Selección Nacional. Pasó la prueba del Guadalajara, pero en la Perla Tapatía no existen condiciones para retenerlo.

Alexis es un futbolista que en los últimos dos años ha experimentado un ajuste increíble en su juego: Astuto, solidario, valiente, generoso y buen socio para todo aquel que lo acompañe en ataque; golpea de gran forma la pelota. Merece experimentar un cambio significativo. Está en él cumplir el sueño y darle vuelo a ese deseo e inspiración que se carga al ser un referente de nuestro futbol.



El aún jugador de las Chivas ha sido importante en la clasificación de la escuadra nacional a Qatar 2022. Cuando Martino lo requirió, ahí estuvo para aliviar las carencias del equipo y salvar la eliminatoria. Hoy, sí marca diferencia en su club y es un revulsivo al que le tiene confianza el entrenador de la Selección Mexicana. El capitalino está en la lista de Martino para la Copa del Mundo, se ganó su lugar.

Ojalá que Alexis Vega tenga sentido común, sensatez y, por qué no, un buen asesor para no caer en las garras de Tigres o Monterrey. Los regios le van a poner unos sacos llenos de dólares para seducirlo y lograr su firma. Tiene dos próximos retos: “Brincar el charco” para llegar al viejo continente y no ceder al famoso “canto de las sirenas” de Herrera y Vucetich.

