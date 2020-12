2021: Resiste

Queridos amigos se va 2020, el año de la pandemia que nos golpeó tan duro que a muchos les dejó daños irreparables. Nos arrebató familia, amigos, trabajo, economía, salud, libertad, espacios. En pocas palabras, nos cambió la vida. Para ti que sufriste alguna pérdida, la que sea, quiero decirte que lo lamento mucho, te acompaño en tu dolor y en el duelo que atraviesas. Te abrazo a la distancia con todo mi cariño, de algo servirá en esta adversidad. Quisiera ayudarte a recuperar todo lo que se ha llevado este funesto año, te lo digo de corazón.

En este último texto de 2020 quiero enviarte un mensaje de esperanza, de fe para que sigas en pie, no te doblegues, resiste. Es ahora cuando debes ser fuerte, tan fuerte como sea posible para librar este reto de vida. Esto no va a durar para siempre, de verdad resiste, mantén intacta la ilusión de recuperarte. Apóyate en el ser divino que creas, eso te va a dar tranquilidad y certeza de que vienen mejores tiempos. Piensa, vibra en positivo para atraer energía. Tómate tu tiempo para aliviar el alma y sigue, no te rindas porque este planeta te necesita para ser mejor.

Hoy puedes ser vulnerable, mañana serás inquebrantable.

No te des por vencido, te lo suplico. La luz llegará de nueva cuenta, te lo aseguro. Confía en ti, en tu ímpetu. Resiste. Te entiendo si odias y ya quieres que acabe este 2020, pero aprende, por favor, de esta severa crisis que te ha dejado unas enseñanzas bárbaras; la fatalidad te hace ser alguien que no conocías. Cuídate, cuida a tu gente y a las demás personas. Sigue las medidas sanitarias para evitar contagios, por favor.

Nos leemos y nos vemos el próximo año. Feliz 2021, ánimo. Vendrán mejores momentos. Besos y abrazos para todos.

@elmagazo