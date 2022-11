Reforma que atenta contra nuestros derechos y democracia

El pasado jueves 27 de octubre el Ejecutivo Federal envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. El proyecto contempla 18 reformas a la Constitución bajo el argumento de querer mejorar el sistema electoral, evitar fraudes y reducir el costo de la democracia.

Como ya es costumbre, el presidente López empaqueta bien una propuesta peligrosa para todos los mexicanos: transformar al Instituto Nacional Electoral (INE); desaparecer los Organismos Públicos Locales; modificar el sistema de elección de los consejeros electorales, de los integrantes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial (TEPJ), de los diputados y senadores; eliminar los legisladores plurinominales; transformar el sistema de financiamiento a los partidos mayoritarios, es un modo para eliminar la competencia electoral y no para atender las promesas de austeridad presupuestal e incorruptibilidad de los procesos electorales.

El presidente no necesita una reforma para castigar los fraudes electorales, tan sólo con permitir se investigue la montaña de delitos electorales que su partido, Morena, cometió en las elecciones de 2021 y 2022, lograría fortalecer la democracia, recuperar recursos para el erario y pasar a la historia como un estadista.

En contraste, aprobar esta reforma hace de López un antidemocrático, al tiempo que inhibe la pluralidad y facilita la corrupción en México.

En general esta reforma haría imposible el surgimiento de nuevos grupos políticos, nuevas ideologías; que grupos sociales subrepresentados pudiesen competir con los grupos predominantes; facilitaría que quien detenga el poder controle al árbitro y por ende, pudiese hacer cualquier el cochinero que le venga en gana.

En lo específico, es importante entender que la propuesta de López implica que:

1. Al desaparecer al INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como único organismo a nivel nacional encargado de los procesos electorales, centralizaría el control de la narrativa y eventuales investigaciones en contra de presuntos fraudes electorales. Dicho de otra manera, le facilitaría al partido preponderante que investigasen fraudes electorales a su conveniencia.

2. De aprobarse que el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal sean quienes propongan la lista de perfiles para las 7 posiciones de consejeros del INEC y las 7 Magistraturas que componen la Sala Superior del TEPJF, tendrían el control absoluto de dichos organismos. Actualmente se garantiza la pluralidad y autonomía de ellos gracias a procesos que incluyen contrapesos y evitan la concentración de poder.

3. Eliminar a 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales permitirá que la mayoría avasalle a cualquier minoría. Actualmente dichos legisladores cumplen con la función de nivelar el poder de la mayoría y garantizar que los grupos minoritarios sean representados equitativamente.

4. Al reducir el financiamiento estatal a los partidos, López intenta facilitar la corrupción y opacidad de estos y permitir a los partidos grandes competir deslealmente contra los más pequeños. La propuesta de López busca que los gastos ordinarios de los partidos se financien “a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes” en un contexto donde será muchos más fácil que se repliquen acciones de entrega de efectivo -como las que han hecho Bejarano, Pío y Martín López Obrador- o a través de coacción institucional -como las que hizo Delfina en Texcoco- por parte de algunos grupos de interés u organizaciones criminales que luego recibirán componendas y tratos privilegiados.

5. Si se aprueba facilitar la presencia del partido gobernante y limitar el espacio de la oposición en medios de comunicación durante el proceso electoral, será imposible brindarle oportunidades a los ciudadanos de informarse y contrarrestar el discurso oficialista. López busca ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental durante la veda electoral y modificar el sistema de comunicación de los partidos durante el proceso electoral y ello claramente queda favorecido el partido gobernante.

En resumen, la propuesta del presidente sirve para concentrar el poder y recursos en favor de su partido, eliminar una posible competencia electoral y así Morena pueda gobernar sin contrapesos, como hizo el PRI del siglo XX, por décadas.

Dicho de otra manera, si esta reforma hubiese sido aprobada en 2012, Morena nunca hubiera podido crearse y prosperar, López no sería el actual presidente y el PRI hubiera podido gobernar otros 70 años.

Indudablemente la democracia como sistema político no es perfecto y en particular en nuestro país ha tenido fallas. Sin embargo, el presidente no puede alegar que en nuestro país el voto electoral no cuenta o que el INE no proteja el mandato ciudadano, de ser así él no sería presidente y su partido no controlaría el Legislativo ni gobernaría más de dos terceras partes del país.

Lo cierto es que López miente, la reforma electoral no busca atender la voluntad ciudadana, busca garantizar una forma de dictadura blanda en la que no exista oposición y su partido pueda perpetuarse en el poder.

A los ciudadanos y a todo político serio nos toca luchar para proteger al INE. Independientemente de ideologías o colores partidistas, todos debemos hacer saber que nadie en México está por encima de la ley, nadie detiene todo el poder y cualquier persona puede abanderar una causa, un ideal o un grupo social.

Si hoy México ha vivido la alternancia política y los votantes hemos podido premiar o sancionar el mal ejercicio de gobiernos -como sucedió a nivel nacional con el PRI en 2000 y 2018; con el PAN en 2012, por citar algunos ejemplos- es precisamente porque los árbitros electorales -INE y TEPJF- funcionan bien y logran respaldar la voluntad ciudadana.

Si López logra adueñarse de ellos, significará un grave retroceso para el Estado de Derecho y un riesgo enorme para cualquiera de nuestros derechos fundamentales.

No permitamos que la mentira prevalezca, todas las encuestas de confianza institucional coinciden que entre el 65 y el 70% de los mexicanos confiamos en el INE, es hora de levantar la voz para que esta violación a nuestra voluntad no se consume y se pierda esa democracia que tanto nos costó construir en México.



Director del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarrivasCoL Director del Observatorio Nacional Ciudadano@frarrivasCoL