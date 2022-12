Precaución en vacaciones

El 2022 concluye de manera dramática: este año hemos visto crecer la extorsión, la desaparición de personas, las lesiones dolosas, las extorsiones, las privaciones ilegales de la libertad, los delitos de género, los robos a transeúnte, los robos en el transporte público, los robos a transportistas, los fraudes, el huachicoleo, el narcomenudeo; la trata de personas, los delitos electorales, las violaciones a derechos humanos, la corrupción y la impunidad.



De hecho, si hacemos un análisis objetivo y serio, 2022 cierra como uno de los peores años en materia de seguridad y justicia de la historia de nuestro país.



Todo ello deriva de una total ausencia de estrategia y compromiso del gobierno federal por la seguridad de los mexicanos; autoridades -como el subsecretario Mejía, quien abandonó su trabajo por intentar ser candidato al gobierno de Coahuila, o la comisionada de derechos humanos, Piedra, involucrada en temas político-electorales que no le tocan- distraídos por intereses personales y no por cumplir su labor; recortes presupuestales sin sentido al tema de seguridad; abandono de las policías municipales; una Guardia Nacional sin capacitación ni capacidades para combatir delitos; la decisión de militarizar la seguridad sin compensar las deficiencias de tal decisión.



Ante este catastrófico escenario en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) refrendamos nuestro compromiso por atender psicológica y legalmente a las víctimas del delitos, socializar estrategia de prevención y recomendar acciones precisas previas a una de las temporadas en las que se cometen más delitos, fin de año.



Aquí una lista de recomendaciones para los lectores previo a sus vacaciones:



1. No cargar con la tarjeta de debito en la que nos depositan nuestro salario.

2. Avisar a familiares si salgo de la ciudad y, en la medida de lo posible, mi ubicación -mediante la aplicación de los celulares inteligentes-, dónde voy y cómo contactarme.

3. No compartir información sensible en redes sociales.

4. Evitar viajar o desplazarse solo.

5. No contestar números desconocidos.

6. Si nos contacta una institución bancaria colgar y llamar directamente al número que aparece en nuestra tarjeta.

7. Viajar de día y preferir carreteras federales a las estatales.

8. Apoyarse entre vecinos, conformar chats, vigilar y reportar todo movimiento sospechoso.

9. Definir palabras clave con familiares y amigos que indiquen que efectivamente somos nosotros quienes nos comunicamos para pedir apoyo y que no es alguien que se hace pasar por nosotros.

10. Establecer la verificación de dos pasos en nuestra cuenta de WhatsApp y otras redes sociales.

11. No acordar citas con desconocidos sin avisarle a alguien de confianza.

12. Denunciar toda manifestación de violencia familiar, laboral o ejercida por personas cercanas.

13. En caso de ser víctima de violencia familiar tomar fotos por celular de los documentos personales más importantes y compartirlas con alguien de confianza.

14. En estos mismo casos, tener a la mano una maleta ya preparada con los bienes más esenciales.

15. De ser posible instalar cámaras de videovigilancia, rejas, alarmas o contratar empresas de seguridad privada o seguros.

16. Verificar que las páginas web donde adquiero bienes o servicios sean auténticas y que no tengan quejas de fraudes.

17. Contratar servicios turísticos de empresas consolidadas.

18. Contactar a la autoridad en caso de ser víctima o testigo de un delito.

19. Evitar usar bienes que atraigan la atención de los delincuentes.

20. Al conducir un vehículo, llevar las ventanillas cerradas, los seguros puestos, mantener la atención constante, evitar distraerse con el celular en los semáforos.

21. Cuando se aborda el vehículo arrancar lo más rápidamente posible, anticipar la búsqueda de llaves y evitar permanecer en el auto distraído.

22. No instalar aplicaciones o software pirata que ponga en riesgo nuestra ciberseguridad.



Sin embargo, si todas estas acciones preventivas fallan, cuentas con el área de atención a víctimas del ONC para guiarte y apoyarte en lo posible.



No debería ser tarea ciudadana vivir con suspicacia, restringir las propias libertades o sentir miedo constante. No obstante, la incapacidad institucional hace imperativo que cada uno de nosotros haga lo posible para evitar sumarse a los millones de mexicanos que cada año son víctimas del delito.



Si queremos terminar de la mejor manera el 2022 e iniciar bien el 2023, seamos corresponsables, solidarios y tomemos en cuenta las sugerencias de prevención. El país está peor que nunca en seguridad y no hay forma de garantizar desde las instituciones que nuestros derechos serán respetados y protegidos por la autoridad.



Te refrendamos nuestro apoyo y el deseo que en 2023 México logre mitigar los efectos negativos del absoluto desastre que vivimos en materia de seguridad, no estás solo, en el Observatorio Nacional Ciudadano te podemos apoyar ante la ineptitud y desinterés de las autoridades.



Director del Observatorio Nacional Ciudadano

