Xóchitl y las propuestas en turismo

El pasado 16 de marzo, en un evento realizado en Cancún, la candidata presidencial por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó sus propuestas en materia de turismo. ¿Qué es lo que más destaca dentro de ellas? En mi opinión, que finalmente una de las participantes en la contienda presidencial se haya referido explícitamente a una serie de propuestas para el sector. También parece relevante y apropiada la visión de que el turismo tiene sentido como factor para la mejora en la calidad de vida de las personas.

Aunque no se aprecia mayor disrupción, en términos generales el decálogo presentado es razonable y concilia buena parte de las peticiones del sector empresarial. En esta lógica se inscribe la recuperación de un organismo público para la promoción turística y la canalización de recursos públicos a estas tareas; coincide con la conveniencia de impulsar la promoción y consolidación de la marca México y, por otro lado, me parece que tanto el tema de la marca, como todo lo que implica la promoción turística, es un solo tema y no debería consumir dos puntos del decálogo.

De igual forma, se hace eco de la imperiosa e ineludible necesidad de propiciar un ordenamiento del crecimiento de los destinos, entendiendo que la sostenibilidad del turismo no es una opción, sino un requerimiento que cada vez más exigen los mercados. Habría que ver el mecanismo para cumplir esta propuesta, porque el ordenamiento territorial es competencia de autoridades locales.

Parece muy pertinente reconocer el peso de las microempresas en la actividad turística (93% de las 800 mil reportadas en los censos económicos de 2019 tenían menos de 10 empleados), señalando en las propuestas que se impulsaría una red de acompañamiento empresarial para Pymes.

También en lo que parece una propuesta acertada se menciona el relanzamiento de los Pueblos Mágicos, aunque habría que ver si para que esto suceda se está dispuesto a meterle cirugía mayor, eliminando todas aquellas localidades que están en la lista actual y que hay dudas de que, efectivamente, cumplan con los requisitos. Ciertamente, también deberían ser objeto de revisión los criterios para que las poblaciones formen parte del Programa.

Al realizarse desde Cancún, es notable la intención de fortalecer el Fonatur y el liderazgo que esta institución debería tener en el rescate y recuperación de Acapulco; no obstante, el fraseo presentado parecería referirse más al Fonatur que barre calles y arregla la jardinería que a la gran institución del Estado mexicano que fue capaz de cambiar el rumbo de buena parte del sureste mexicano, con la ejecución del proyecto del primer centro turístico integralmente planeado.

Una de las propuestas que menos vitaminas parece tener es la creación de un índice de competitividad turística por estado, porque la competitividad turística no se gesta en las fronteras geopolíticas de las entidades federativas y, sobre todo, porque la política pública debería enfocarse en la promoción y estímulo de la competitividad (y, por cierto, también de la sostenibilidad), más que a su medición.

Me quedo con muchas dudas respecto a si la manera de potenciar el segmento del turismo de reuniones es el que se propone, a través de un buró nacional de convenciones para captar eventos internacionales.

No sobra mencionar que, como suele suceder en este tipo de planteamientos, se habló más de los ‘qué’ que de los ‘cómo’.

Entre lo faltante, se extrañan propuestas específicas para la urgente atención de las condiciones de inseguridad que privan en muchos destinos turísticos, y no se habla de lo que se haría con el despliegue de actuaciones militares en el sector que actualmente existen. Tampoco fueron mencionados aspectos relacionados con conectividad, desregulación, la digitalización necesaria del sector y la singular condición de ser una actividad con un gran contenido transversal, lo que demanda una gran coordinación entre las dependencias con atribuciones en la materia.

Ojalá que en los próximos días conozcamos las propuestas de los candidatos Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

Director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) Anáhuac Cancún

X: @fcomadrid