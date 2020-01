‘Think Tank turístico’

No sé cuál sería una buena traducción o acaso, por decirlo de manera más apropiada, una adecuada equivalencia en español del concepto de think tank, más allá del literal sentido de un tanque de pensamiento. En todo caso esta figura, aparentemente originada en el ámbito militar, ha trascendido a diversos aspectos de la temática social, aludiendo a un espacio de reflexión y, por extensión, de generación y divulgación de conocimiento en torno a temáticas o hilos conductores bien definidos.

Ciertamente se han ensayado nombre alternos como ‘gabinete estratégico’, ‘laboratorio de ideas’ y tal vez el más afortunado de ‘centro de pensamiento’. No sobra decir que los think tank están profundamente arraigados en nuestros días y como muestra del interés que despiertan existen iniciativas como el Observatorio Europeo de los Think Tanks y el Global Go Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania.

En México hay abundantes ejemplos de este tipo de iniciativas, dentro de los cuales se pueden destacar el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi); vale la pena decir para concluir esta introducción que no existen reglas ni normas que definan las fronteras de estos espacios de reflexión.

Ahora bien, si este tipo de iniciativas son tan comunes, ¿por qué habría de llamar la atención el anuncio de una nueva? Me parece que en este caso el lanzamiento realizado en días recientes del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), tiene una característica singular: se encuentra focalizado en la temática del turismo y surge como producto de una alianza entre la industria turística y una institución educativa de alto perfil.

El Cicotur surge como respuesta a la insuficiente presencia del turismo en la agenda de los grandes temas de interés nacional, debilidad explicada en parte porque se piensa que esta actividad sucede por una suerte de generación espontánea y, en parte, dado que los actores de la industria no han sido capaces de construir una narrativa eficaz para convencer a la sociedad de la necesidad de hacer realidad lo dispuesto en la Ley General de Turismo sobre considerar a esta actividad como prioritaria.

Y todo esto ocurre a contracorriente de que el turismo genera casi 9% de la actividad económica, alrededor de 4 millones de posiciones de trabajo, un saldo positivo en la balanza turística de cerca de 15 mil millones de dólares, la mayor cantidad de empleo para los jóvenes que cualquier otro sector económico y es un eficaz aliado para combatir la pobreza como lo ha demostrado en el tiempo.

Así las cosas, los objetivos que conducirán sus trabajos son tres: contribuir de manera decidida en el posicionamiento del turismo en la agenda nacional, proporcionar información relevante sobre temas puntuales para la mejor toma de decisiones del sector, y realizar investigaciones que generen conocimiento científico de la industria de la hospitalidad.

El centro cuenta con un portal de internet y una cuenta de Twitter (@CicoturAnahuac) en la que se podrán descargar los estudios y documentos que produzca. Entre los primeros que se han anunciado y se presentarán en las próximas semanas se tienen el propio documento fundacional y un outlook turístico –ya disponibles–, un documento sobre el mercado turístico español para México y uno de perspectivas para 2020 (ambos se difundirán en enero); un estudio del turismo fronterizo, una actualización del panorama de la actividad turística en México, un estudio sobre el uso de los recursos del impuesto sobre los recursos estatales para la promoción turística, uno sobre el impacto de las cadenas hoteleras en la economía del país y muchos más.

Un triste deceso

El pasado sábado —practicando senderismo— un infarto cardiaco privó de la vida a Leonel Uriarte, compañero de estudios, de trabajo, pero sobre todo de vida. Con él iniciamos algunos de los trabajos fundacionales en materia de desarrollo de productos turísticos en México con el programa ‘Una aventura a tu alcance’ y de las más importantes iniciativas en lo que hace a la sustentabilidad turística ‘Agenda 21 para el turismo mexicano’. Un gran abrazo para su viuda y para sus hijos. ¡Descansa en paz amigo!

Director de la Facultad del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Universidad Anáhuac México.

Twitter: @fcomadrid