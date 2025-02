Divisas turísticas vienen y divisas turísticas van

Una de las bondades asociadas al turismo es la de su extraordinaria capacidad para generar divisas, es decir, captar ahorro externo. De hecho, esta fue la razón por la cual, en el siglo pasado, desde el banco central se escogió a esta actividad para cimentar una estrategia de diversificación de dichas divisas, ante una difícil situación en la balanza de pagos de aquellos tiempos.

La estrategia entonces definida sigue rindiendo frutos, de forma tal que en 2024 el país captó alrededor de 33 mil millones de dólares (mdd) por el gasto de los viajeros internacionales en sus desplazamientos hacia el país.

Siendo esta una magnitud relevante, es particularmente trascendente en función de su impacto en los equilibrios macroeconómicos el saldo neto alcanzado en la balanza turística, es decir el diferencial entre el gasto de los turistas extranjeros en el país y lo que los residentes en México erogan cuando viajan al exterior, que alcanzó un monto de casi 22 mil mdd, cifra que contrasta de manera excepcional con el crónico déficit de la balanza comercial, que en 2024 fue de 8 mil 200 mdd.

A este efecto benéfico en materia turística siempre hay que agregar otros, como su importante capacidad para generar empleo, la articulación de poderosas cadenas productivas y el impulso al desarrollo económico en regiones con un limitado desarrollo de ventajas competitivas. Y, por supuesto, no se puede olvidar, y acaso es aún más importante, como en reiteradas ocasiones se ha señalado en este espacio, el impulso al desarrollo social que provoca en temas como la reducción de pobreza, generación de empleo para mujeres y jóvenes, combate a la marginación y muchos otros aspectos.

Retomando el sentido de esta entrega vale la pena mencionar, no obstante, que el incremento en el saldo de la balanza turística fue relativamente menor (0.9%) en comparación con el año previo, no porque los ingresos no hubieran crecido (el incremento fue de 7.4%), sino porque los mexicanos están viajando más que nunca al exterior. Así, la suma de los egresos turísticos en 2024 alcanzó un total de 11 mil 324 mdd, un sustancial aumento de 22.4% contra el año previo.

Aunque no es el único, el segmento que más llama la atención en este perfil de viajeros es el de aquellos que realizaron sus desplazamientos al extranjero por vía aérea. Aquí, el crecimiento entre 2024 y 2023 fue de 18.2%, con 7.6 millones de turistas. En 2019, antes de la pandemia se había dado el registro más alto en el comportamiento de esta variable, con 5.9 millones.

Es notable que a pesar de la distancia el segundo destino de viaje de los mexicanos es España, pues el año pasado se llegó a 1.2 millones de turistas viajando a aquel país. Es notable que la ruta aérea con mayor tráfico internacional entre cualquier punto y la Ciudad de México es, precisamente, con Madrid.

Y todo esto sin olvidar que en el segundo semestre del año se experimentó una importante depreciación del peso mexicano frente al dólar y otras divisas. Sin dejar de pensar que los viajes realizados en verano se hubieran comprometido previamente, el ritmo de crecimiento no decrece de manera significativa en la parte final del año.

¿Qué explica este comportamiento? La respuesta parece ser multifactorial: crecimiento significativo de la conectividad, viajeros más jóvenes con mayor apetito por viajes fuera del país, elevados precios del transporte aéreo nacional; una capa importante de la población que sigue teniendo capacidad de gasto para afrontar estos desplazamientos y mayor penetración de las campañas promocionales internacionales (incluyendo las realizadas en redes sociales) son algunos puntos por considerar para entender lo que sucede.

Desde el ámbito de la política turística, lo único que debería entenderse es si algunos de estos viajeros prefirieron los destinos extranjeros sobre los nacionales. Si fuera el caso, se debería entender el porqué de dicha preferencia y encontrar fórmulas para retenerlos.

Director del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) Anáhuac Cancún

X: @fcomadrid