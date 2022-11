Nadie sabe nada (México apaleará a Arabia Saudita)

Nadie sabe nada. O por lo menos, no lo suficiente. Ni los padres, porque muchas veces se nos olvida lo que es ser hijo; ni los hijos que no son padres. Ni los maestros, porque muchas veces no entienden a los alumnos; ni los alumnos, pues no han ocupado ese lugar. Ni las mujeres, porque no viven en el cuerpo de los hombres; ni los hombres, pues no sabemos con precisión cómo trabaja su mente.

Tampoco los entrenadores de futbol lo saben todo, más si no fueron futbolistas. Y qué decir de los jugadores, cuyo mundo es una pelota. Ni siquiera los locutores que ganan millones por narrar los partidos. El público en los estadios y tanto aficionado en sus sillones que se cree mejor estratega que Pep Guardiola, más conocedor que Jorge Valdano y tanto o más excelso que los grandísimos Juan Villoro y Martín Caparrós, quienes comparten una correspondencia periodística exquisita en este Mundial.

El futbol es nada y —a la vez— lo es todo. Hay días en que se triunfa y, ni aún así, los vencedores tienen la certeza de cómo pasó. Ya ven a Japón contra Alemania o los de Arabia Saudita frente a Argentina. Ni los vencedores ni los vencidos saben a ciencia cierta cómo son las cosas.

Todas son opiniones, pero hoy —a las 13:00 horas— puede acontecer cualquier cosa. Basta con que a una niña pequeña se le ocurra pensar y decir en voz alta que México apaleará por cinco a los contrincantes, para que así sea. Si nuestro entrenador argentino y el Chucky, Gallardo, Edson y Alexis Vega se levantaron con el sentimiento de que ocurrirá, va a suceder. Y lo digo yo, que ni tan emocionado me tenía esta Copa del Mundo, aunque ahora sí sus sorpresas, pues si en algo creo es que la única verdad es que no hay nada que saber.

Señoras y señores, esto no es tan importante, aunque lo sea mucho. Simplemente, siéntense y disfruten.



