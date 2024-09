Recientemente, en una entrevista que le hice para un documental sobre su vida a mi amigo Éric, le pedí que me dijera, en su opinión y a sus 79 años, qué era para él lo más importante en la vida; lo más, más importante de todo.

Tras tomarse unos segundos, con mucha calma y serenidad me miró a los ojos y me respondió con plena certeza: “Para mí, lo más importante en la vida es ser congruente. Hacer lo que dices, actuar conforme a lo que sientes y estar en lo que estás. No divagar, no contravenirse, vivir de un modo consecuente”.

Su respuesta fue, sin duda, acorde a su manera de ser, porque él es así: congruente. Y les cuento esto porque me quedé un buen rato preguntándome qué contestaría yo si alguien me preguntara exactamente lo mismo:

“A ver, Francisco Koloffon, ¿qué es para ti lo más importante en la vida?”.

En algún momento pensé que podría responder “el amor”, o “la familia”, pero cuánto importa realmente el amor si (me) basta con salir a la calle para odiar a todo el mundo, o con qué cinismo pones en primer lugar a la familia si no te tomas el tiempo para ver —aunque sea el domingo— a tu abuelito, por decir algo.

Así fue que me quedé sin respuesta y recordé así momentáneamente la de Éric, hasta hace un par de días que vi en riesgo mi próximo maratón, por una lesión en la pierna. Y no, no es que los maratones sean lo más importante en la vida (aunque casi, eh), pero sí tener una ilusión.

“Pues, mire, para mí lo más importante en la vida es tener una ilusión, una ilusión de vivir, una ilusión para seguir viviendo. Si pierde uno la ilusión de vivir, por pequeña que sea, todo carece de sentido y qué caso tiene seguir viviendo”, eso respondería a mi entrevistador.

Para quien no corra, esto podrá suponer una estupidez, pero para quienes sí lo hacemos, correr un maratón es un motivo para seguir adelante, para soportar estos tiempos aciagos, los noticiarios, las llamadas de los bancos, de los extorsionadores o las de los hijos en las madrugadas del sábado, avisando que llegarán una hora más tarde.

Qué importante es tener una ilusión para vivir: el partido del domingo, la publicación de la nueva novela de tu escritor favorito, el reencuentro con el novio, la vacación con los amigos, comer unos tacos con tu hijo en El Remolkito, la fiesta sorpresa para el cumpleaños de tu madre, hacer feliz a alguien... Cualquier pequeñez que te haga sentir grande.

¿Para ti, qué es lo más importante?

