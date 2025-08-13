La situación en Gaza

Como objeto de estudio, la historia del pueblo de Israel es apasionante y original sin comparación. Desde su salida de Egipto hace más de 5 mil años, su narración es una mezcla de fantasía y de realidad; de milagros y miserias humanas; de gracias divinas y castigos perversos. Luego de su llegada a Canaán, la tierra prometida, ha tenido que luchar por milenios contra un medio natural y humano hostil.

El éxodo de la tierra prometida en el siglo primero de nuestra era es el símbolo por antonomasia del peregrinaje motivado por razones políticas y religiosas. En la Edad Media fueron perseguidos, estigmatizados y, desde entonces, no han dejado de tener oprobios; el siglo pasado fueron objeto del odio irracional de Hitler, en un acto criminal masivo que nos sigue aterrorizando y que se une a otros de ese mismo siglo perpetrados por autócratas como Mao y Stalin, cuyos genocidios se unen a otros igualmente aberrantes del pasado, como el de los armenios de Sagunto y Numancia.

Además, la historia intelectual del pueblo judío es una de las más brillantes que ha tenido la humanidad. Sus músicos, pintores, filósofos y escritores nos siguen llenando de gusto y de placer.

Por todo lo anterior, resulta incomprensible que el gobierno de ese pueblo extraordinario esté actuando como lo está haciendo en la zona de Gaza.

La pretendida justificación de legítima defensa frente al ataque perpetrado por el grupo de Hamás es inadmisible. Para que una defensa sea legítima y se convierta en excluyente de responsabilidad, tiene que ser proporcional a la magnitud del ataque original; a una bofetada no se puede responder con una ráfaga de metralleta. Actuar de esa manera no es legítima defensa, sino una búsqueda de una mera excusa para justificar un homicidio.

El genocidio perpetrado por quienes, como nadie, saben lo que significa una persecución ilógica e irracional nos llena de horror y por ello debemos dejar constancia de nuestra indignación.

Tenemos la obligación moral de hacerlo, para así lograr que pare cuanto antes.

Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM