En ningún país del mundo se celebra la fiesta nacional con tanta pasión y originalidad como se hace en México. Sin embargo, el establecimiento definitivo de este protocolo, así como su arraigo en la cultura e identidad nacionales son de fecha reciente.

Desde la consumación de la independencia se discutió si se debía celebrar el 16 de septiembre, fecha en que Hidalgo dio el grito de independencia, o bien, el 27 del mismo mes, día en que se consumó la independencia. Los liberales se inclinaban por la primera y los conservadores por la segunda; al principio, se celebraba el 15 de septiembre, pero en 1845 no se llevó a cabo la ceremonia, pues la capital de la República estaba ocupada por las fuerzas norteamericanas. Por otro lado, fue Maximiliano el primero que lo celebró en Dolores Hidalgo y sería durante el período de Porfirio Díaz cuando se modificaría la celebración del 15 al 16 de septiembre, por razones de ego presidencial y para hacer coincidir la fiesta nacional con las fechas de su nacimiento y de su Santo.

El general Cárdenas puso la costumbre de que el quinto grito dentro de un sexenio se diera en Dolores Hidalgo; cuando eso sucedía, un representante del Presidente lo daba desde el balcón central del Palacio Nacional, a excepción del año 2006 en que Vicente Fox, temeroso de manifestaciones en su contra se fue a Dolores Hidalgo y no designó a ningún representante; debido a ello, fue Alejandro Encinas, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo hizo desde una tribuna del Palacio de Gobierno del Distrito Federal.

El ritual es generalmente el mismo; proclamas de alabanza a los héroes de la independencia o algún hecho importante como la revolución social de México, por Cárdenas; la Revolución Mexicana, por López Mateos en el año del cincuentenario del inicio de la revolución; y, solamente en una ocasión, en 2024, López Obrador, además de los “vivas tradicionales”, pronunció unos gritos de muerte hacia hechos y actitudes reprobables que causó el desconcierto del público, pues no sabían qué contestar.

El grito se ha convertido en el punto de unión de todos los mexicanos y un momento de esperanza colectiva. Ojalá que el de este año haya servido para relanzar las esperanzas que tenemos todos de un México mejor y más libre.