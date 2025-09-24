Este lunes 22 de septiembre tomó posesión como Presidente de El Colegio de México la Dra. Ana Covarrubias. Este acto culmina una etapa más en la vida de una institución señera en la educación y en la cultura mexicanas.

Fue fundado en 1937 bajo el nombre de la “Casa de España” gracias a la visión de Daniel Cosío Villegas, quien pensó en crear un lugar con la tranquilidad necesaria para que intelectuales españoles retomaran sus actividades de investigación y su producción cultural. Ya que en su territorio patrio no se los permitían, se trasladaron a México 11 ilustres españoles conocidos como los 12 apóstoles, pues a ellos se agregó una mujer excepcional: María Zambrano.

Dos años después, una vez que España y la República habían perdido la guerra, “La Casa de España” se convirtió en “El Colegio de México” y ese grupo de intelectuales, inserto ya en la realidad mexicana, se unió a tantos y tantos mexicanos de enorme talento, producto del desarrollo cultural e intelectual emanado de la Revolución Mexicana.

Son dignos de destacar el primer presidente, Alfonso Reyes, y quien fuera su secretario y posteriormente su sucesor, Cosío Villegas; desde entonces y hasta nuestros días, los éxitos, las realizaciones y el prestigio académico no solo nos admira a los mexicanos, sino que ha traspasado fronteras y es un referente a nivel mundial.

Este proceso ha demostrado una vez más la madurez de la institución; la llegada de la Dra. Covarrubias nos llena de esperanzas y alegrías. Quienes la conocemos desde las aulas tenemos certeza de su capacidad intelectual, su inteligencia innata, su gran preparación, pero, sobre todo, su honestidad personal.

Estamos seguros de otra etapa más de éxitos en esta institución. Los que hemos estado ligados a El Colegio de México durante más de 40 años nos sentimos orgullosos de estar cerca de él, esperanzados en su futuro y, particularmente, confiados en sus aportaciones a México.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM