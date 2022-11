El efecto Lula en el escenario latinoamericano

Por: Fernando Neira Orjuela

El pasado domingo 30 de octubre el pueblo brasilero escogió como su presidente a Lula Da Silva, ex líder sindical y referente del Partido de los Trabajadores (PT), quien a sus 77 años tendrá la posibilidad de tener un tercer mandado, en un proceso electoral muy violento, cargado de muchas mentiras y en medio de una fuerte polarización del país. Son muchas las esperanzas que se tiene en Brasil con el nuevo mandato de Lula, sobre todo por lo que fue el gobierno extremadamente neoliberal de Bolsonaro, y de corte autoritario, que deja a la nación sudamericana sumergida en una de las peores situaciones políticas, económicas y sociales de su reciente vida democrática.

En América Latina existía también una gran tensión por el resultado de estas elecciones, ya que determinarían en gran medida el futuro juego geopolítico de la región. El triunfo de otro gobierno de izquierda como el que encabezará Lula, inclina de nueva cuenta la balanza a la consolidación de gobiernos de corte progresista y por ello son varios los aspectos considerar.

Por un lado, no se puede desconocer el hecho que si bien en las elecciones recientes los triunfos fueron de lideres de movimientos políticos de izquierda, los resultados electorales en Brasil y los otros países mostraron no ser amplios, de hecho, los márgenes de los resultados fueron muy reducidos con los sectores de derecha y extrema derecha derrotados. Con esto, queda claro la polarización política que caracteriza la región, lo cual no deja de ser un factor que jugara un papel protagónico en las decisiones de carácter nacional y multilateral que se puedan dar.

Un escenario de discordia será la OEA, que ha sido duramente criticada por su histórico papel a favor de los Estados Unidos y en contra de los intereses latinoamericanos. Más aún por el lamentable liderazgo de Luis Almagro, que deterioró aún más la autonomía de este organismo internacional, llegando al colmo de avalar el golpe de Estado en Bolivia. Derivado de ello, se puede venir la consolidación del mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política como es la CELAC, que han estado defendiendo y promocionando figuras como López Obrador y otros lideres políticos de izquierda y, en donde Brasil, por su tamaño e importancia en la región, puede terminar por consolidar su incidencia y proyección.

Así como Gustavo Petro, ha comenzado a revitalizar la Comunidad Andina en la que ve un motor importante para las caídas economías de los países que la integran - logrando en su reciente visita a Caracas que Maduro se quiera incorporar después de tantos años-, es de suponer, que Lula hará lo mismo con el MERCOSUR. Urgido como está de revitalizar le economía brasilera ante las consecuencias de la pandemia de COVID-19, la crisis mundial y las malas decisiones de Bolsonaro, este bloque sin duda jugará un papel protagónico en la región y con la Unión Europea, desde donde se espera que se logre un acuerdo de libre comercio parado desde el 2019.

De los temas que tendrán gran fuerza regional con el nuevo gobierno brasilero es el combate a la minería ilegal y el medio ambiente, pues hay que recordar que durante sus anteriores mandatos Lula logró posicionar al país como un modelo en materia políticas ambientales, reduciendo significativamente la deforestación del Amazonas, además de que también fue defensor del Acuerdo de París.

Son diversos los retos que tendrá que asumir el presidente Lula, que no solo son de orden económico, y social, sino en especial, tienen que ver con las dificultades de gobernabilidad que lo enfrentará constantemente con los diversos opositores políticos de derecha en un escenario que será complejo. Pero además de eso, tiene el compromiso - como los demás gobernantes progresistas de la región - de cumplir sus promesas, de no defraudar a los millones de votantes de esos sectores sociales excluidos quienes apostaron por unas mejores condiciones de vida. Por el bien de Brasil, por el bien de Latinoamérica deseamos que al presidente Lula le vaya bien, la región ya no aguanta más autoritarismo y fracasos políticos.