Candidatas y candidatos 2022, conóceles

Amable lectora y lector, cada vez que tenemos elecciones somos testigos de que algún conocido o conocida, vecino, vecina u otras personas indican que no saben quiénes son las y los candidatos que están participando y, por lo mismo, no conocen de ellas y ellos, o bien, tienen solo alguna idea general. Los que más pudieran estar enterados son las personas que habitan en el distrito electoral correspondiente, municipio o entidad en donde se celebrarán las elecciones respectivas. No obstante, por un aspecto de acceso a la información pública, por cuestiones estadísticas, de estudios y análisis resulta imprescindible conocer quiénes son las y los participantes de una contienda electoral, lo que permite a todas y a todos contar con mejores elementos para nuestra toma de decisiones al momento de estar frente a la urna el día de la jornada electoral.

Bajo este contexto y en un ejercicio de transparencia principalmente ante la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó diversos lineamientos de observancia general y obligatoria tanto para los partidos políticos como para las candidaturas independientes, para la utilización de un sistema denominado “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para las elecciones locales que se llevarán en junio de este año.

Este sistema tiene por objetivo facilitar a la ciudadanía, actores políticos, estudiantes, académicos, entre otros, conozcan a las personas que participan en las contiendas electorales locales por algún cargo de elección popular. Por ello, el sistema contiene dos categorías, en la primera, se integra la información relacionada con el historial profesional y laboral de las y los aspirantes. Entre otros aspectos, en este apartado se registra información sobre el grado académico, edad, nivel de ingresos, la fotografía de las y los aspirantes, los medios de contacto públicos (Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, etc.), entre otros rubros.

La segunda categoría registra información relacionada con la identidad de las y los aspirantes tales como: candidaturas indígenas, candidaturas de discapacidad, candidaturas afromexicanas, candidaturas de la diversidad sexual, candidaturas migrantes, candidaturas de personas jóvenes y candidaturas de personas mayores.

El 5 de junio próximo habrá elecciones locales en 6 entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en los 6 Estados se renovará a la persona titular del ejecutivo local; en Durango, además, se renovarán las 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y las 327 regidurías, en tanto que en el Estado de Quintana Roo, además, se renovará el Congreso local compuesto por 25 espacios legislativos (15 electos por la vía de mayoría relativa y 10 por la vía de la representación proporcional).

Por ello, el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” que se encuentra albergada ya en la página del INE a través del enlace: https://candidaturas.ine.mx/, constituirá, sin lugar a duda, una herramienta fundamental para que la población, principalmente de las 6 entidades que celebrarán elecciones, esté plenamente enterada e informada de quienes son sus candidatas y candidatos y tenga elementos suficientes para ejercer un voto informado.

En este sentido, es importante que los actores políticos correspondientes puedan ingresar la información al sistema en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas, pero, sobre todo, enalteciendo nuestro sistema democrático que se funda en libertades, en conocimiento, en el poder de las instituciones de brindarle a cada persona los elementos necesarios para su toma de decisiones.

Tocará, en su oportunidad, a las y a los ciudadanos votar por el partido político, coalición, candidata o candidato de su preferencia y con ello, fortalecemos nuestra democracia.