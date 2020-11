Chicharito, la leyenda que fue y el futbolista que es

En la soledad de la grada del Dignity Health Sports Park, tras la mascarilla que cubre parte del rostro, como dicta el protocolo de la pandemia, con la mirada puesta en el campo y el deseo de regresar.

Ahí estaba sentado, esperando el llamado para volver a sentirse futbolista. Creer que el banquillo es su hábitat natural, sería faltarle al respeto a una de las mejores trayectorias que hay en la historia del futbol mexicano.

En Old Trafford le ganó la posición al mejor Berbatov, conquistó Inglaterra ganando dos veces la Premier, jugó en el Manchester United. Siendo terrenal, tuvo su noche mágica en el Bernabéu ante el Atlético. Aprendió de galácticos en el Real Madrid, para ser figura y goleador en Leverkusen.

Volver a los orígenes, iniciar desde el banco, reflexionar, tener autocrítica, tocar fondo para hacer valer su don, con la sana costumbre de marcarle a los equipos más importantes de la Liga donde juega. Timbers y Sounders fueron sus víctimas en MLS, dos de los candidatos a llevarse el título esta temporada.

Ya con la reconciliación de haber marcado, tras el festejo a lo LeBron James, pasó por la ducha para refrescar ideas, se vistió de blazer beige y playera blanca para hacer el mea culpa, ahora en rueda de prensa: “Este club me ha brindado todo y el que no ha confiado en ellos he sido yo”.

Ofreció perdón a Guillermo Barros Schelotto por ser uno de los factores que provocaron su despido y defendió a su coach de vida: “Aunque todo se vea de la chin... si hay alguien que me ha ayudado a no echar a perder mi carrera ha sido Diego”.

Los números no mienten y le contradicen: desde el verano de 2019, que estrenó su videblog con Diego Dreyfus, hasta la fecha, ha marcado sólo siete goles, una cuota bajísima para alguien que vive precisamente del gol.

La temporada terminó, la reflexión continúa. Cierto es que volvieron el hambre, las ganas, el deseo, pero sobre todo el Chicharito guerrero, combativo y luchador. Seguramente, de haber mantenido el nivel mostrado ante Seattle durante toda la temporada, el Galaxy hoy estaría en Playoffs y no de vacaciones.

Nadie podrá borrar el pasado de Javier Hernández, Europa es la historia con la que se escribirá su legado, pero tenía que entender que a una leyenda se le recuerda por lo que fue y al futbolista se le sigue evaluando a diario por lo que es.

