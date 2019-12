Rayos, Tecolotes y Croatas

Abuelo , a quien le vas? Buena pregunta!

Un día en el Barrio de la Boca en Buenos Aires, estaban jugando un grupo de chavitos argentinos, contaba mi papá ; al terminar una cascarita decidieron hacer un equipo de futbol pero no sabían qué colores ponerle al uniforme y de repente una voz dijo, pongámosle los colores de la bandera del primer barco que entre y para sorpresa de propios y extraños la primera embarcación traía bandera Sueca. De ahí entonces surgieron los colores del campeón Boca Júniors.

Cuando inicié mi carrera como periodista poca era la información que había y nos nutríamos de historias de Don Agustín González “Escopeta” ; Don Fernando Marcos y el gran Ángel Fernández entre otros sabios del futbol mexicano.

Entre ellos recuerdo haber leído a Manuel Seyde y por ahí la historia de unos orizabeños que reunidos en la casa de la tía Calita un 12 de Octubre acordaron en 1916 formar el América . Así también el ingeniero W.H. Frasear pensar y hacer el equipo de la Cía. de Luz, el primer campeonísimo equipo de los 11 hermanos que llevaba por nombre Necaxa, como la presa más importante de México que “iluminaba” al país.

Habrá sido un 21 de Agosto y sin google les digo, del año 1923.

A ese Necaxa campeón de los 90’s por si fuera poca tragedia lo desterraron de la Ciudad de México en 2003 y ahora juega en Aguascalientes’n. Padeció tanto que desapareció , de hizo Atlético Español en los 70’s y luego regresó a su nombre original.

Le debemos a Enrique Borja campeonatos y afición porque tuvo la genial idea de hacerlo un equipo de niños en aquellos años y que al crecer formaron una nueva y gran afición que ha sido vilipendiada por causas que no vienen al caso. Tercer lugar de clubes ganándole al Real Madrid en Río. Enfrentando al Manchester de Beckham con gallardía y también al Vasco da Gama. Les digo que sin Google de algo así me acuerdo porque conocí el Maracaná en aquel mundial del que pocos hablan.

Ahora con Monterrey que finalmente perdió con el Liverpool se habló un poco otra vez , no lo suficiente.

Por si fuera poco la osadía del destierro del que ya para que me acuerdo y quien tuvo la “ideota”, los Sres. Tinajero a quien no tengo el gusto y si el respeto porque lo han hecho muy bien (su negocio), está temporada borraron las rayas verticales rojas de nuestro uniforme y por si fuera poco, ahora vuelven a cambiar y hasta donde sé, el uniforme va ser como el de Tecos de la UAG o la Croacia del 98.

No vivo en Boca, no imagino a aquellos niños si les cambiaran el uniforme, la bandera, la Ciudad, a los jugadores y técnico cada 6 meses y además quisieran que fueran campeones. A que mis nietos tan preguntones. No es queja , es reflexión.