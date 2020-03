Candil de la calle...

Apenas cruzar la garita de San Isidro en California y leer en el freeway 805: 1000 fine for littering, ¿y eso que es?

Que si tiras basura en la carretera, te multan con mil dólares. Así que ya lo sabes. Con razón está limpiecito aquí, no que del otro lado es increíble, ¿verdad?

Era 2011 y por primera vez cruzábamos de Tijuana hacia Los Ángeles con la ilusión de jugar futbol otra vez porque en México le cerraron las puertas a mi amigo porque le gustaba mucho la fiesta.



Después de ganar muchos miles de pesos como profesional y además ser seleccionado, ahora lo esperaba un contrato de mil 500 dólares mensuales. Tenía que pagar renta, sus muebles, comidas y gastos en general en la unión americana. Durmió los primeros 15 días en el suelo y cambió el alcohol por tazas de café. Carro no necesitaba, pero además no tenía licencia y tampoco sabía hablar inglés.

Mordió el polvo. El proyecto era ascender aquel equipo en 5 años tratando de que la MLS se jugara con ascenso y de ese modo bajara el monto del costo de la franquicia que en ese momento estaría entre los 40 y 50 millones de dólares; pero ni una, ni otra.

Mi amigo se regreso a México y otro muy buen amigo se apiadó de él. Su sueldo si quería jugar era de 200 pesos diarios y el acuerdo muy simple: si vienes al entrenamiento con aliento alcohólico, te olvidas del equipo y estás fuera de inmediato sin mediar escucharte. Mi amigo aceptó, no le quedó de otra. Todavía no sé por qué se quiso regresar a México. Si recuerdo que en su momento la única queja allá fue que no le dio las gracias a quien lo contrató (que por cierto ya murió).

Esta semana LAFC eliminó al León. La MLS cumple 25 años y cuenta con 26 equipos. Todo es proyecto, orden, disciplina y respeto. Carlos Vela, Pablo Sisniega y Alejandro Guido son los 3 mexicanos del LAFC, pero en total hay 30 futbolistas tricolores en la MLS.

Lejos de que en México se redujera la Liga a 10 o 16 súper equipos en primera y la misma cantidad jugará en una segunda competitiva y de ascenso, quieren aumentar el número de equipos desapareciendo el llamado Ascenso MX.

¿Cómo podemos competir con jugadores como mi amigo, que estuvo 4 meses allá y vino a que no se supiera más de él?

Allá modelo de profesional y aquí un enfiestado. ¿Cómo sin talento, orden, disciplina y proyecto la Liga MX le va a competir a la MLS?

Trabajan en equipo, mientras en México no sabemos lo que es eso. Aquí es auténticamente la tierra de nadie y cada quien jala agua para su molino.

Así cómo... si somos oscuridad de la casa.

@fernando_andere





