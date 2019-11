Café con sabor a inclusión

Buenas tardes Sr. Fernando, ¿qué lo trae por aquí? —Un poco el hambre, contestó el interpelado. En este caso, quien escribe y describe una escena que se va haciendo cotidiana en mi pasar por Querétaro buscando una entrevista diferente. —Siéntate, Aarón, ¿terminaste ya de trabajar? Sí, por hoy ya terminé.

Sentado frente a mí mientras le doy una mordida a una concha con frijoles, Aaron Vázquez me pregunta así como acostumbra, ¿de que vamos a platicar? empieza usted o empiezo yo. Vaya sorpresa me llevé otra vez, la primera fue hace unas semanas que abrió la plática preguntándome el nombre de mis nietos. Me gustaría platicar contigo de futbol mientras termina de trabajar Memo.

Empieza tú Aarón. ¿Quieres un café? ¿Le dije que mi ídolo es Francisco Guillermo Ochoa, portero del América? ¿Lo conoce? ¿Conoció acaso a Adolfo Ríos o a William Da Silva? ¿Conoció usted a un jugador que estaba en Pumas y de ahí pasó al Cruz Azul y ahora es comentarista y que no me acuerdo de su nombre ahorita? Ándale si vas, ¿tiene que ser del que no te acuerdas ahorita? Me la pones difícil, ¿eh? Ora verás ¿era defensa? No, me acuerdo que metía algunos goles, pienso que era delantero, había otro que también jugaba en Pumas y luego en Cruz Azul pero tenía el cabello chinito, ese no era.

Mientras pensaba irrumpió en la mesa Memo Rojas, ¿cómo le va profesor, quiere que me ponga mi gorra del Monterrey? la traigo ahí en mi mochila. —¿Ya terminaste de trabajar? No, pero están hablando del América y yo le voy al Monterrey, Aarón y yo somos amigos, ¿verdad Aarón? Sí claro que sí, nos hemos hecho amigos aquí en el trabajo y también somos amigos de Rus García. Por cierto, les platico que estuve con él hace un ratito y me envió un vídeo jugando futbol y metiendo un gol. Sí, yo lo he visto, lo tiene en su Facebook, ya le dije que lo suba a su canal de Youtube, ¿sí me ha visto cantar verdad? La voz de Memo se vuelve a escuchar mientras limpia una mesa: ellos son amigos y le van al América y yo le voy al Monterrey, me gustaría que viniera el Chupete Suazo; me gusta Alfonso de Nigris y su hermano se murió, era muy buen jugador, metía unos golazos . Sí ¡cómo no!, le digo, el Tano de Nigris, le hizo un golazo a Brasil.

Ya me dieron permiso para que me ponga la gorra del Monterrey, me dice sonriente Memo, ¿me quito los lentes para la foto? Sí, pero antes, Aarón, ya me acordé, Kikín Fonseca . Ándele, ese mero era. ¿Ya les dije que Rus va a jugar de 10 y va a ser nuestro goleador en Pies Capaces?

@fernando_andere