Las heridas abiertas de la derrota

México es una acumulación de dolores, duelos y derrotas que se reviven y se reabren cada vez que aparece un nuevo tropiezo. No alcanzamos a sanar, porque trabajamos sobre la herida y no sobre la cicatriz, por lo tanto recordamos lo que tanto daño nos hizo en épocas anteriores y que quizá ya nada tiene que ver con la actualidad. A Javier Aguirre se le sigue criticando por la derrota en 2002 con EU, por la patada al panameño Philips en 2009, por la gorra sobre la cara en la conferencia de prensa previo a un partido definitivo o por alinear al Bofo Bautista en 2010.

“El entorno ante la adversidad”, destacó el propio Javier Aguirre tras el empate a un gol contra Ecuador. Ocho rivales fuera de la Confederación en el cierre de este 2025, ocho rivales dentro de los cuales hay posibles contrincantes para la Copa del Mundo, ocho rivales que desenmascaran el nivel real de la Selección... ocho rivales que obligan a salir de la zona de confort y a caer dentro de la adversidad.

No, la gente no está satisfecha con su Selección, la prensa ha sido dura y las palabras de Aguirre no dejan a nadie tranquilo: “Estamos buscando jugadores dentro de una población de 40, 50, 60 futbolistas, porque no hay más”.

Es decir, el director técnico no está convencido de sus propios jugadores, a los que ha convocado para 22 partidos hasta la fecha FIFA de octubre. Ocho son los más utilizados: Luis Malagón, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Jesús Gallardo. Un portero, tres defensas, un contención y tres delanteros. Me atrevería a decir que el portero está lejos de convencer, dos de los tres defensas se perfilan como los más firmes (pese al bajo nivel de Montes al jugar en Rusia), el volante defensivo debe recuperar su nivel en el Fenerbahce de Turquía y entre los tres atacantes, el único que se perfila como titular y estandarte es Raúl Jiménez.

El Vasco fue contratado para evitar que México haga el papelón en el Mundial, no para descubrir futbolistas y mucho menos para jugar de manera espectacular. Ha dirigido en esta tercera etapa 22 duelos, con 12 ganados, 6 empatados y 4 perdidos. Ha anotado 33 goles y recibido 21.

Sí, la Selección de México enfrenta un entorno ante la adversidad, pero no por los estadios, sedes y canchas donde se juegan estos partidos de preparación, sino por los rivales y, sobre todo, por la poca estimulación que desprende el equipo a pocos meses de la Copa del Mundo y por la ausencia de futbolistas verdaderamente representativos. El Vasco sigue buscando a quienes completen su lista de 26, entre 40, 50 o 60 que integran el universo de posibles convocados.

México acumula dolores y derrotas que aún duelen, aunque correspondan a otra generación, porque en el futbol la herida de uno afecta al otro, aunque el triunfo de uno se siente ajeno en el otro. Tratemos de cerrar la herida para trabajar sobre la cicatriz y todo será más fácil de sobrellevar.

@felixatlante12 @felixunivision12