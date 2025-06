Inmunidad ante la tecnología

Don Roberto hace lo mismo desde hace poco más de 30 años, en el mismo lugar, con la misma herramienta, el mismo puesto ambulante, la misma técnica y sin pagar un peso de renta, sobre una acera en la Ciudad de México: Repara zapatos.

Un día, con el oficio medianamente aprendido, ofreció sus servicios a los residentes de un edificio; les convenció su trabajo, le permitieron establecerse sobre la banqueta y —a partir de ese día— no dejaron de llegar zapatos dañados. Desde mediados de los 90, ha visto aparecer y desaparecer negocios, derrumbar, construir y remodelar edificios... Pero la vieja construcción donde despacha, permanece intacta, así como su negocio.Muy pocos oficios o profesiones sobreviven sin necesidad de adaptarse al mundo digital. La prensa escrita desaparece a pasos agigantados. Las televisoras cada vez tienen menos televidentes, menos personal, menos camarógrafos y menos anunciantes. Los arquitectos ya no dibujan planos, las papelerías agonizan, las secretarias ya no son indispensables y —de hecho— ni las oficinas.

Renovarse o morir indica el manual del siglo XXI. La evolución del futbol es un buen ejemplo para establecer diferencia entre los que aceptan los cambios y se adaptan, de quienes deciden “morir con la suya”. El mejor es la dirección técnica, profesión en la que no parece haber lugar ya para los veteranos. En el futbol y la medicina hoy se confía más en la juventud.

Previo a un partido de la Liga portuguesa en febrero, Martín Anselmi, DT del Porto (39 años) dio una explicación absolutamente estadística: “La expectativa de gol en contra fue de 1.54, pero un punto viene de una transición, Si nos guiamos por la parte de defensa organizada, tenemos solamente 0.40; es casi menos de medio gol por partido...”. Sus declaraciones, para quienes no son de su generación, despertaron asombro y burla.

En contraparte, Víctor Manuel Vucetich, el entrenador más veterano del futbol mexicano (69), dejó en 2024 para la reflexión sus deseos en la conformación del Mazatlán, al que dirigió por un año: “Necesito que mis jugadores sean feos y casados, además de buenos jugadores, porque así no voy a tener que estarlos cuidando en El Malecón... Que los cuide su señora”.

El siglo XXI ha sido extremadamente revolucionario, en apenas 25 años. Desde la aparición del internet y Google, a finales de los 90, hasta los smartphones, las aplicaciones, las criptomonedas, la IA, las nubes de almacenamiento de información o los múltiples programas digitales para absolutamente todas las profesiones... Sí, hasta para la industria del calzado.

Dentro de esta locura, don Roberto permanece tranquilo, con el mismo horario de hace 30 años, sin la necesidad de evolucionar.

