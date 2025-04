El hábito de mentir

Dicen que, cuando exiges la verdad, ayudas a que te mientan... Y decir que cada vez más gente miente, es una gran verdad. Hoy en día, la mentira se ha vuelto tan cotidiana y repetitiva que parece una verdad, al grado que sus autores la creen. Sí, porque el adoctrinamiento que recibe el mexicano cada mañana, desde 2018, nos ha demostrado que mentir no sólo es una práctica común, sino también una costumbre que no tiene riesgos y, a veces, desgraciadamente se cree que tampoco tendrá consecuencias.

La juvenil senadora Andrea Chávez decidió aceptar los millonarios donativos de un empresario ligado con la 4T, que consisten en cuatro unidades médicas para dar servicio a la gente de escasos recursos de su natal Chihuahua. Se calcula que cada una tiene un costo de 10 millones de pesos al mes. Cada unidad tiene rotulado su nombre e imagen, propaganda pura, lo que representa una violación a la Ley Electoral, ya que pretende convertirse en Gobernadora de su estado.

Ante el descubrimiento de su ilegalidad, Chávez ha optado por el camino de la mentira, el contraataque y la descalificación hacia sus opositores, en una lamentable actitud de victimización. No es una opinión, es un hecho. No es una verdad, es la verdad. Fernando Savater lo explicó bien: “El objetivo del método racional es establecer la verdad; es decir, la mayor concordancia posible entre lo que creemos y lo que efectivamente se da en la realidad de la que formamos parte. Verdad y razón comparten la misma vocación universalista”.

El 9 de abril, la FIFA publicó un escrito de 55 cuartillas en el que detalla las inconsistencias, incongruencias y mentiras con que Grupo Pachuca pretendió justificar su multipropiedad para participar en el Mundial de Clubes con sus dos equipos: León y Pachuca. Entre sus argumentos, indica que no es una entidad legal la que controla ambos clubes, sino una marca con actividades más allá del futbol. En la carta enviada por Grupo Pachuca, de entrada, aparecen los escudos de ambos equipos. Las dos cartas enviadas por ambos clubes se encuentran redactadas de manera idéntica y tienen a varios directivos en los mismos puestos de los dos equipos. Para terminar, se comprobó que en la Asamblea de Dueños de la FMF, Pachuca y León sólo cuentan con un voto, no dos.Grupo Pachuca traspasó la administración de Club León, ya en 2025, a un fideicomiso nuevo para tratar de ocultar la multipropiedad y aparentar independencia. El documento de FIFA es contundente, aunque uno sigue sin entender la razón por la que no se determinó todo esto antes del sorteo.

A estas alturas, debimos aprender que la verdad siempre sale a la luz, no importa cuándo... Y que no hay mejor juez que la propia conciencia.

“Tu verdad, no: la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”, escribió —en algún verso— el poeta Antonio Machado. En nuestro país, tal parece que mentir se ha aligerado, porque se nos trata de adoctrinar cada mañana con muchas mentiras que no tienen la menor consecuencia y sí muchas afectaciones. Sigamos exigiendo la verdad, aunque se nos mienta.

@felixatlante12 @felixunivision12