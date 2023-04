Somos una sociedad de mierda, con leyes retrógradas e incapaces de proteger a las mujeres del acoso y la violencia de género. Los hombres que vivimos en México deberíamos sentir vergüenza por lo que sufren día a día nuestras mujeres en este país. Porque todos (¡todos!), tenemos cerca a una mujer que amamos y por quien seríamos capaces de arriesgar la vida y defenderla de algún tipo de violencia sexual. Pero claro ¿qué se le va a hacer? Si “así somos”...

Scarlett Camberos (22), futbolista mexicoestadounidense, de la Selección Tricolor, que militaba en el América, debió huir de México por no encontrar las condiciones mínimas de seguridad y las garantías de una vida libre de violencia, tras ser acosada durante varios meses en redes sociales, primero, y en su presencia después, por alguien con nombre y apellido: José Andrés ‘N’. Un asqueroso y obsesivo tipejo que incluso hackeó sus redes sociales. Las denuncias lograron que esta basura humana pasara 36 horas de arresto domiciliario... pero vaya ignominia: encerrado en el lugar donde lleva a cabo el delito.

No me sorprende, porque la mujer más allegada a mí en esta Ciudad de México, ha padecido, en tan solo tres meses de 2023, toda clase de violencia de género: desde agresiones dentro de una tienda H&M, hasta faltas de respeto en la calle y acosos de gente conocida. Sus denuncias legales no tienen efecto en un asco de sociedad, que acosa a 9 de cada 10 mujeres, porque “así somos”.

Durante los últimos años que vi desde otro país las manifestaciones y protestas del 8 de marzo, no entendía la razón por la que varias de ellas vandalizan, sentía que deslegitimizaba su protesta. Hoy, al vivir dentro de esta sociedad, justifico por completo su reclamo, porque simplemente los legisladores y el Gobierno hacen caso omiso de lo que viven día a día las mujeres en México. Si no tenemos respeto y empatía por la mujer, no tenemos el mínimo respeto en nosotros mismos. El abuso hacia una sola debería significar indignación hacia todos nosotros. Lo que afecta a cada una de ellas nos incumbe a todos... No hacer algo para detenerlo nos convierte irremediablemente en cómplices... ¿Así somos? ¿En verdad así somos, o así nos acomoda ser?

El Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de las mujeres la línea *765 para denuncia de violencia de género en todas sus variantes, con operadores especialistas y unidades de atención médica. No ha sido suficiente... “Zona libre de acoso”, dice en el área destinada a las mujeres en el transporte colectivo, en el entendido que el resto del andén o del transporte es, tristemente, zona de acoso.

El caso de Camberos (y muchas otras futbolistas) es el fiel reflejo de lo que viven las mujeres en México. Tristemente, la Liga MX no ha sido capaz de presionar a los legis-ladores, mucho más ocupados en la sucesión presidencial que en temas tan urgentes como la seguridad femenina. Previo al partido México vs Jamaica, la Selección Nacional varonil se tomó la foto con un letrero delante: “Apoyar el futbol femenil en México es el camino”. Sí, ese fue el apoyo a Scarlet, quien tuvo la posibilidad de mudarse a su otro país ¿Pero al resto de las mujeres acosadas y violentadas qué les queda? ¿Aguantar y vivir con miedo día tras día? Somos una sociedad de mierda, llena de hombres que, desde hace siglos se creen con el derecho de violentar a las mujeres que les rodean, pero también con legisladores incapaces de proteger a sus propias esposas, hijas, madres o hermanas... con la absurda respuesta de que “así somos”.